Le comportement réel de Karen de Taryn Manning refait surface

Nous devons parler au manager d’Hollywood du nouveau rôle de Taryn Manning dans le prochain film, « Karen ».

Le 17 juin, la bande-annonce du prochain thriller est sortie, déclenchant une vague de réactions en ligne.

Le film, réalisé par Coke Daniels, présente Manning dans le rôle titre de Karen Drexler, une voisine blanche raciste déterminée à déplacer une famille noire qui déménage dans sa rue.

La bande-annonce et le choix de lancer Manning en tête ont été rapidement examinés par les internautes sur les réseaux sociaux.

Manning, 42 ans, est surtout connue pour son rôle de Tiffany « Pennsatucky » Doggett dans « Orange Is the New Black » de Netflix.

Cependant, sa carrière d’actrice n’est pas la principale chose dont elle se souvient actuellement.

Le passé inégal de Manning en tant que « Karen » de la vie réelle a conduit de nombreuses personnes sur Twitter à se demander dans quelle mesure elle pouvait s’identifier à son rôle de Karen Drexler.

Un utilisateur a commenté « Suis-je le seul à me souvenir de la façon dont Taryn Manning (Karen dans ce cas) a fait un q bizarre [anon] esque rant lors des manifestations du BLM l’année dernière ? »

Le tweet était accompagné de plusieurs messages d’Instagram de Manning qui ont depuis été supprimés.

Les messages en question consistaient à Manning appelant à la fin des « attaques » contre l’ancien président Donald Trump pour son choix controversé de brandir une Bible lors d’une conférence de presse.

Sa longue légende dit que même si « tout le monde attaque » Trump et qu’elle ne le soutient pas, « il peut être très gentil en fait ».

Une autre image montrait Manning en tant que jeune fille posant avec deux amis noirs qu’elle a légendé: « Loin d’un raciste. »

Les images refaites surface ont inspiré certains à déclarer que Manning « n’aura pas à agir » pour ce rôle à venir.

Taryn Manning n’est pas étrangère à la controverse.

En novembre 2014, Taryn aurait violé une ordonnance d’interdiction déposée contre elle par l’ancienne « amie devenue harceleur », Jeanine Heller.

Un juge a rendu une ordonnance restrictive mutuelle contre Heller et Manning après une horrible bataille sur les réseaux sociaux qui a conduit Heller en prison.

Manning a ensuite été arrêté après avoir envoyé à Heller de nombreuses menaces de mort par SMS et sur les réseaux sociaux, une violation flagrante du TRO susmentionné.

Bien que Manning ait été arrêté, le bureau du procureur de district a décidé de ne pas engager de poursuites.

En réponse, Manning a déposé une requête contre la ville dans laquelle elle a demandé 10 millions de dollars de dommages et intérêts en raison de la fausse arrestation. La requête a été rejetée parce qu’elle a été déposée trop tard, le juge notant également que « les preuves qu’elle a présentées n’étaient pas convaincantes ».

Lors d’une apparition sur le podcast de Maria Menounos, « Conversations avec Maria Menounos », Manning a parlé de sa tentative de poursuivre la ville et de l’impact de l’arrestation sur ses opportunités d’emploi.

« Je sais que ce que j’ai fait était un choix audacieux, mais il s’agit plus d’être arrêté pour quelque chose que vous n’avez jamais fait, sous de fausses allégations, puis d’être humilié », a-t-elle déclaré.

« Il y avait quelques emplois où ils disaient: » Nous ne voulons pas d’ennuis sur notre plateau. » et c’est comme, je ne suis donc pas un problème. Je me mets au travail à l’heure, je connais mes répliques, j’aime ce que je fais », a-t-elle poursuivi. « Je ne continue pas à avoir des ennuis, ce sont juste ces choses ponctuelles qui se sont produites. »

Ce n’était pas la seule expérience de Manning avec des ordonnances restrictives ou des arrestations.

En 2015, l’ancienne amie et maquilleuse de Manning, Holly Hartman, a déposé une ordonnance d’interdiction contre Manning pour l’avoir agressée, menacée et « windexée ».

Hartman a déclaré que l’incident présumé s’était produit dans l’appartement de Manning à New York et que Manning lui avait donné un coup de tête, l’avait fouettée avec une serviette, lui avait mis une prise de tête et l’avait aspergée de Windex dans les yeux.

Au cours de la bagarre, l’actrice aurait crié à Hartman: « Choisissez un couteau. Je porte une chemise blanche, il va y avoir beaucoup de sang. Vous serez célèbre pour avoir tué Taryn Manning.

Trois ans auparavant, à la suite d’un autre incident au cours duquel Manning avait été accusée d’avoir « frappé sa maquilleuse au visage, lui avoir donné des coups de pied au visage et au torse, l’avoir égratignée, l’avoir saisie par les cheveux et l’avoir claquée contre le sol et le mur, et l’avoir étranglée , « . L’actrice a été arrêtée et accusée de voies de fait au troisième degré et d’obstruction criminelle à la respiration ou à la circulation sanguine.

Hartman a demandé de ne pas aller de l’avant avec les accusations, et Manning a été condamnée à un jour de service communautaire avec la promesse que les accusations seraient abandonnées si elle restait à l’abri des ennuis pendant six mois, ce qu’elle a fait.

Manning a également discuté de sa nuit en prison avec Menounos. Elle a assumé l’entière responsabilité de la bagarre et a déclaré: « J’ai fait un mauvais choix sous le stress et, vous savez, nous le faisons parfois en tant qu’humains, nous atteignons un seuil et nous pouvons casser. »

Elle a poursuivi: « J’ai eu une altercation physique avec quelqu’un que je connais depuis longtemps. Tellement stupide. Donc c’était terrible et je suis allé en prison et je l’ai mérité. »

La deuxième fois, Hartman a tenté de déposer une injonction contre Manning à Los Angeles, mais la demande a été refusée car l’incident a eu lieu à New York.

Les allégations d’agression contre Manning ont ensuite été abandonnées après que Hartman n’a pas comparu devant le tribunal.

Le prochain moment controversé de Manning est survenu aux Screen Actors Guild Awards 2018.

Manning a rencontré un problème avec sa robe et, malheureusement, le problème n’était pas lié au tissu, mais plutôt au prix.

Après avoir inconsciemment porté une robe Adrianna Papell à 200 € pour l’événement, Manning a critiqué sa styliste pour ne pas l’avoir mise dans une « robe de superstar » et a affirmé que la créatrice Papell « devrait payer [her] beaucoup d’argent » en raison de la presse que le concepteur a obtenu.

La marque a répondu au commentaire de Manning en disant qu’elle était « toujours fière de compter Taryn Manning parmi les femmes qui ont choisi de célébrer les étapes de la vie dans nos robes ».

Manning a ensuite fait marche arrière, se rendant sur Instagram pour s’expliquer.

« J’ai été complètement prise au dépourvu lorsque toute la presse à propos de ma robe parlait du coût, dont je ne savais rien, et je me sentais utilisée pour le gain de quelqu’un d’autre », a-t-elle écrit.

« Je suis heureuse d’être la preuve qu’il y a plus à se sentir confiante, belle et heureuse à l’intérieur qu’un simple prix », a-t-elle poursuivi.

Et en juillet 2019, Manning a semblé publier une explosion agressive sur Instagram.

Dans un article qui a été bientôt supprimé, Manning a écrit: « Cette émission m’a fait plus de mal que tout dans ma vie et si c’est ce que je dois faire pour pousser ce que je défends, je le ferai. »

« Je dois parler avant qu’il ne m’arrive quoi que ce soit », poursuit le message. « Ce spectacle fait mal aux humains. Vous ne le saurez jamais vraiment, mais beaucoup ont été blessés !

Elle a poursuivi sa diatribe en disant qu’elle n’avait plus jamais besoin de travailler dans cette ville, accusant son équipe de s’être détournée après avoir été abandonnée parce qu’«une personne me terrorise quotidiennement».

Bien que Manning n’ait pas mentionné le nom de l’émission en question, elle semblait faire référence à OITNB.

Manning s’est ensuite excusée, affirmant que son compte Instagram avait été piraté.

Après que les messages aient été supprimés, son profil disait: « Mon compte est piraté et je suis désolé pour ces messages 🙁 Je suis de retour maintenant et j’ai pu effacer! »

Elle a ensuite partagé un autre message en s’excusant une fois de plus pour ce qui avait été publié sur son compte.

Bien que Manning ne soit peut-être pas une véritable « Karen » comme son personnage dans le film, les fans craignent toujours que ses comportements passés ne soient un peu trop similaires à son personnage.

Manning, cependant, a décidé d’embrasser son rôle et espère l’utiliser comme un moyen de mettre en évidence les effets dévastateurs des vraies Karen dans le monde.

Livvie Brault est une écrivaine qui traite de l’amour de soi, de l’actualité et du divertissement, ainsi que des relations.