Le complot Godzilla vs Kong 2 révélé par le communiqué de presse du gouvernement australien

Il a été révélé plus tôt ce mois-ci que la suite de Godzilla contre Kong a commencé le tournage en Australie et maintenant quelques détails supplémentaires sur le scénario du nouvel ajout au Monstreverse a été révélé. Selon un communiqué de presse du gouvernement australien concernant le tournage du film dans le pays, certains spoilers potentiels pour la prochaine sortie de 2024 ont été révélés, suggérant que cette fois-ci, le film sera plus centré sur Kong et verra le singe géant devenir un héros. dans la franchise plutôt que de simplement vouloir tout détruire en vue.

Alors qu’un certain nombre de tentatives de franchises d’univers partagés se sont effondrées assez rapidement, malgré un début quelque peu chancelant, le Monsterverse était devenu l’un des fabricants de succès garantis lorsque de nouvelles versions sont sorties en salles. Après la sortie de Godzilla en 2014, Kong: l’île du Crâne mis en place la première possibilité d’une rencontre entre les deux mastodontes, et après Godzilla : Roi des monstresla claque que tout le monde voulait voir est enfin arrivée en 2021 quand Godzilla contre Kong a réussi à devenir l’un des premiers films à succès de la pandémie de Covid lors de sa sortie sur HBO Max.

Maintenant, avec une série Apple TV mettant en vedette Kurt et Wyatt Russell, Godzilla contre Kong 2 élargira encore la Monstreverse et ramenez à nouveau le kaiju préféré de tout le monde sur grand écran pour plus de folie monstre. Selon Sortie d’actualités Kaiju sur Twitter, le film verra Kong jouer le héros pour protéger la Terre. Le communiqué disait :

« Le cinquième film de la franchise Monsterverse verra Kong défendre la Terre contre les créatures inhabituelles et dangereuses qui menacent sa nouvelle maison. »

Godzilla vs Kong Sequel continue l’histoire de Monsterverse

L’arrivée de Godzilla contre Kong a prouvé que parfois, tout ce que tout le monde veut voir, ce sont deux créatures géantes qui claquent sept cloches l’une contre l’autre et qui détruisent quelques bâtiments dans le processus. Avec le retour du réalisateur Adam Wingard pour le nouveau film et les nouveaux détails suggérant que beaucoup plus de créatures se présentent pour les monstres titulaires, alors il semble certainement que les fans vont avoir la même chose cette fois-ci.

Wingard a précédemment discuté de ses espoirs pour la franchise de Divertissement hebdomadaireen disant:

« Je pense que Godzilla contre Kong est la première fois que nous avons vraiment pu avoir des séquences complètes où le film laisse les humains et reste avec les monstres, comme n’importe quel autre personnage. C’est une grande percée en termes de VFX et même S’il y a un autre film MonsterVerse, à mon avis, ce devrait être le premier film de monstre complet. Je dirais, 30% d’humains, le reste de monstres, renversant essentiellement la formule de ce que beaucoup de ces films sont généralement . Je pense que les gens sont prêts pour ça. »

Bien sûr, cette fois-ci, l’action sera vue sur grand écran et cela pourrait faire une grande différence dans l’impact du film, en particulier lorsque Apple TV + publiera également son émission liée. Alors que beaucoup croyaient encore que le spectacle de Godzilla contre Kong aurait dû être retardé jusqu’à un moment où il aurait pu sortir en salles, il y a toutes les chances que le hit de 2021 puisse voir une sorte de réédition en salles avant l’arrivée du nouveau film.