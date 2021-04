Le commissaire de Batman, Gordon, jouera dans «  Gotham PD  » sur HBO Max, en tant que préquelle du prochain film Bat Man

‘Gotham PD’, c’est-à-dire le département de police de Gotham, est le nom de la série HBO Max qui se concentrera sur l’équipe dirigée par le commissaire Gordon, L’éternel allié de Batman, dans le spin-off du remake tant attendu du personnage de Matt Reeves, et dont la première est prévue pour 2022. Le film sera une sorte de deuxième année pour Batman, mettant l’accent sur ses origines de justicier, Gordon sera donc également un nouveau venu à Gotham et au poste. Joe Barton, écrivain de «iBoy» et «The ritual», sera le showrunner de la série.

Jusqu’à présent, on savait seulement que « Gotham PD » serait vu sur HBO Max axé sur les flics de la ville, mais dans une interview avec Kevin Smith sur son podcast « Fatman Beyond », le scénariste Ed Brubaker a révélé que la série mettrait en vedette Gordon lui-même. L’action se déroulera encore plus tôt que le film ne le dit, au cours de la première année d’activité de Batman en tant que justicier de Gotham. Brubaker est l’auteur de la bande dessinée « Gotham Central » avec Greg Rucka.

Escouade de police!

Bien que l’on ne sache pas encore qui jouera Gordon dans la série, compte tenu de la relation étroite du spin-off avec le film, les chances d’être joué par le même acteur, Jeffrey Wright, sont élevées. On se souvient particulièrement de Wright pour l’un des rôles les plus complexes et les plus fascinants de «Westworld», également sur HBO.

Le plus drôle, c’est que nous avons déjà eu un jeune commissaire Gordon à la télévision récemment: sur ‘Gotham’, annulé il y a quelques années et a duré cinq saisons. Dans celui-ci, Ben McKenzie a joué un jeune James Gordon. Ce qui est certain, c’est que, malgré son point de départ, la série n’adaptera pas la bande dessinée « Gotham Central », bien qu’elle ait des éléments évidents en commun, comme Rucka lui-même l’a confirmé à Kevin Smith.