Le commentaire de Jeremy Renner sur Chris Evans qui a rendu les fans de Marvel fous

CÉLÉBRITÉS

L’acteur de Hawkeye a parlé de l’ancien Captain America et a révolutionné les réseaux sociaux. Découvrez le croisement entre les acteurs du MCU ici!

© GettyChris Evans et Jeremy Renner ont partagé l’univers cinématographique Marvel.

Peu de franchises ont réalisé quelque chose de similaire à la Univers cinématographique Marvel. Et c’est que depuis que les super-héros sont arrivés sur grand écran, ils sont devenus un succès au box-office qui balaie le monde. La même chose s’est produite avec les acteurs principaux, qui après s’être mis dans la peau des vengeurs, ils ont volé tous les yeux des fans qui attendent de nouvelles interactions entre eux. Quelque chose comme ça s’est passé entre Chris Evans et Jérémy Renner.

Alors que le premier d’entre eux a donné vie à Steve Rogers et a conquis avec son Capitaine Amérique Pour une bonne partie des téléspectateurs, le dernier s’est démarqué en tant que Clint Barton, qui a récemment joué dans sa série solo sur Disney +, oeil de faucon. La vérité est que les deux acteurs ont su devenir deux des visages les plus importants de l’entreprise et rassembler des millions de followers à travers le monde. Mais en attendant, chacun a ses propres projets.

Chris Evans, par exemple, a décidé de revoir complètement ses plans futurs. Quelque peu éloigné de Marvel, il se prépare maintenant à jouer dans des films très différents. L’exemple parfait ? fantômeun film qui combine action et romance, qui l’aura comme protagoniste avec Ana de Armas et Adrien Brody et il sera dirigé par Dexter Fletcher pour Apple Studios. Le tournage vient de commencer et l’ancien de Captain America n’arrête pas de partager des photos sur ses réseaux sociaux.

L’un d’eux est arrivé il y a quelques heures à peine et ce n’était rien de moins qu’un selfie dans lequel il posait avec une chemise violette. Cette couleur est précisément celle qui identifie le personnage de Clint Barton. C’est pourquoi en voyant la publication, Jeremy Renner n’a pas tardé à laisser son commentaire qui, sans aucun doute, a une nouvelle fois mis en lumière leur bonne relation : « Canaliser Hawkeye, mon pote”. Et il a conclu : « Tu me manques ».

Il n’a pas fallu longtemps aux fans des Avengers originaux pour transformer cet échange en tendance. Mais la traversée ne s’est pas arrêtée là, car en quelques minutes Chris Evans a répondu à son ami : « Tu as raté un bon karaoké l’autre soir ! ». Bien que leurs parcours d’acteur aient pris une autre direction et qu’ils ne partagent pas de projets de l’ampleur du MCU, leur relation est intacte et leur amitié est plus forte que jamais.

