Le commanditaire de NASCAR rend hommage à Dustin Diamond avec Saved by the Bell Car

Dustin Diamond sera présenté sur un véhicule NASCAR comme un moyen de montrer son soutien à la Sauvé par le gong star suite à son récent diagnostic de cancer. Cette semaine, Dustin Diamond a été hospitalisé pour des problèmes de cancer après avoir trouvé une boule dans la gorge et avoir ressenti des douleurs dans tout son corps. Malheureusement, les médecins ont confirmé que Diamond avait effectivement un cancer de stade 4 et que les traitements de chimiothérapie avaient déjà commencé.

En plus de son rôle de Screech Powers sur Sauvé par le gong, Diamond est également connu pour son apparition dans les publicités Insurance King. Dans les coulisses, il est de bons amis avec le président de Insurance King, Dan Block, et Block voulait soutenir Diamond de manière importante après avoir entendu la nouvelle. Avec la société sponsorisant le pilote NASCAR Josh Bilicki, il est maintenant prévu de placer un nouveau Sauvé par le gong-enveloppe de style sur la voiture. La voiture n’a pas encore été emballée, mais des photos du rendu ont été mises en ligne.

Insurance King a travaillé avec Dustin Diamond à plusieurs reprises au fil des ans sur plusieurs projets de marketing. Nous travaillons sur un schéma de peinture de la série Dustin NASCAR cup avec @joshbilicki pour une course 2021. pic.twitter.com/rNmBCpCTig – assurance king corp (@insuranceking_) 16 janvier 2021

Sur le côté du véhicule, une photo de Diamant de Dustin peut également être vu avec le message, « Guérissez bientôt, Dustin! » L’enveloppe comprend également le Sauvé par le gong logo sur le capot, bien que cette version se lit comme suit: «Sauvé par le roi». Ceci est une référence à l’une des publicités de Insurance King qui mettait en vedette un diamant pour excès de vitesse arrêté par un flic qui lui demande comment il peut se permettre autant de contraventions pour excès de vitesse. « Allez, je suis sauvé par le roi, » le Sauvé par le gong plaisante étoile.

Mario Lopez, qui a partagé la vedette avec Diamond sur Sauvé par le gong, a également contacté Diamond pour lui offrir un certain soutien lorsqu’il a appris le diagnostic. Incluant une photo des deux dans la série à côté d’une photo plus récente ensemble, Lopez écrit: «Je me suis connecté avec Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela. Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement. Que Dieu vous bénisse. «

J’ai rencontré Dustin plus tôt ce soir et bien que la nouvelle de son diagnostic soit déchirante, nous restons convaincus qu’il surmontera cela. Prier pour lui et sa famille et pour un prompt rétablissement.

Dieu vous protège pic.twitter.com/zRKioFvhMl – Mario Lopez (@mariolopezviva) 15 janvier 2021

Avec Diamond et Lopez, Sauvé par le gong a également joué Tiffani Thiessen, Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley et Lark Voorhies. Diamond reviendrait également en tant que Screech dans chaque épisode des deux émissions dérivées, La nouvelle classe et Les années universitaires. Il était le seul membre de la distribution d’origine de ce groupe à ne pas revenir dans Peacock’s Sauvé par le gong redémarrer la série. Dans une interview avec TMZ l’année dernière, il a exprimé son désir de ramener Screech une fois de plus pour le nouveau spectacle.

« Comment pouvez-vous avoir Sauvé par le gong sans Screech? « dit Diamond. » Il semble qu’il y ait là une occasion manquée. «

Peu de temps avant la première du redémarrage, la showrunner Tracey Wigfield a déclaré que ramener Screech dans une saison future était toujours une possibilité. Elle a dit que même si le personnage n’était pas physiquement dans la première saison, cela ne veut pas dire que ce n’est pas ouvert pour l’avenir, ne sachant pas quelles histoires seront ou quoi que ce soit pour un camée.

Diamond aura une bataille très difficile devant lui, et chaque once de soutien aide certainement. Voir son visage sur la piste NASCAR devrait, espérons-le, lui remonter le moral. Guérissez bientôt, Dustin! Cette nouvelle nous vient de TMZ.

