Le commandant fait une farce du jour du poisson d’avril à l’équipage – Rapport du commandant: jour lunaire 2

Le Dr Michaela Musilova est le directeur de Hawaii Space Exploration Analog and Simulation ( HAUTE MER ), qui mène des missions analogiques sur la Lune et sur Mars pour la recherche scientifique dans un habitat du volcan Mauna Loa. Actuellement, elle est aux commandes de la mission lunaire Selene V de deux semaines et a contribué à ce rapport à 45secondes.fr. Voix d’experts: Op-Ed & Insights .

Rapport du commandant de la mission lunaire Selene V à HI-SEAS

Jour lunaire 2 (1er avril 2021)

« Poisson d’avril! » Je me suis exclamé à mon équipage, qui a été choqué, mais pas impressionné. Je venais de faire une farce aux débutants le deuxième jour de notre mission lunaire simulée. Je considère la farce comme une sorte d’initiation pour l’équipage. Si ce n’était pas le premier jour d’avril sur «Terre», alors je les aurais probablement initiés d’une manière différente.

Disons simplement que l’équipage a reçu un appel de réveil tôt ce matin lorsque différents systèmes d’habitat ont commencé à biper fort. J’ai été très satisfait de leur réaction, car aucun d’entre eux n’a paniqué et ils ont tous procédé à une vérification calme et prudente de nos systèmes.

L’équipage précédent de HI-SEAS, Selene IV, a également laissé des farces au nouvel équipage. Une de ces « farces » était une chasse au trésor de trèfles en papier avec des indices sur eux. Les indices mèneront finalement les membres de l’équipage au célèbre « Easter egg » de HI-SEAS, qui est une collection de vidéos amusantes, de mèmes, de recettes et d’autres informations utiles (et hilarantes) que les équipages se transmettent.

En rapport: L’équipage de Valoria 2 se tourne vers le « côté obscur », transformant HI-SEAS en Horror-SEAS

Les agents Sean Gellenbeck et Brandy Nunez participant à la serre hydroponique HI-SEAS LettuceGrow. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

Le « Easter egg » comprend une énorme collection de surprises et de souvenirs des près de 30 missions spatiales analogiques que j’ai menées à HI-SEAS depuis 2018. La chasse au trésor à « Easter egg » consiste à faire un moonwalk et à trouver le trésor à l’intérieur. un champ de lave. Ainsi, l’équipage de Selene V devra suivre toute sa mission et sa formation aux systèmes, que je leur donnerai avant de pouvoir aller le chercher.

Ma partie préférée de la farce de Selene IV était les «trèfles grossiers», comme les appelaient mes membres d’équipage de Selene V. Ce sont des trèfles inscrits avec des informations trompeuses, certains ayant également des messages plutôt mal élevés. La plus polie de ces notes « grossières » disait: « Vous ne pensiez pas que nous allions vous faciliter la tâche, n’est-ce pas? » Selene V prépare maintenant un retour après toutes les taquineries. (Je suis sûr que ces hijinks constitueront un excellent ajout au contenu de l’œuf de Pâques – ils finiront probablement également par être joints à un e-mail effronté adressé à l’équipage de Selene IV.)

Après que l’excitation se soit un peu calmée, l’équipage s’est lancé dans la mise en place de ses expériences individuelles. L’une des expériences qui a généré beaucoup de divertissement a été le projet de culture des champignons et des algues de l’ingénieur d’équipage Sean Gellenbeck. Sean est titulaire d’un doctorat. étudiant à l’Université de l’Arizona en ingénierie des biosystèmes et il travaille également comme ingénieur chez Paragon Space Development Corporation. Au cours de la mission, il mènera des recherches sur l’échange de gaz entre une culture de champignons et une culture d’algues pour des applications de missions spatiales.

Le responsable des ressources spatiales Gustavo Jamanca-Lino prépare son projet de recherche sur les propriétés mécaniques des roches de lave entourant HI-SEAS. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

Au début de l’expérience, Sean avait besoin de poignarder les cultures de champignons pour stimuler leur croissance. Toute l’équipe prévoyait que cela ressemblerait à quelque chose d’un film d’horreur. Au lieu de cela, il ressemblait plus à Sean poussant un sac avec un bâton – anticlimatique. Mes membres d’équipage ont exprimé qu’ils espéraient libérer une certaine énergie négative refoulée avec le coup de couteau au champignon mais, au lieu de cela, il s’est avéré être un «coup de couteau doux».

Une autre expérience qui a attiré l’attention de l’équipage a été la procédure chirurgicale simulée de l’agent de communication scientifique Bader Al Moulah, qu’ils ont menée avec les conseils de «Earth». Bader est un ingénieur en architecture et architecte du Koweït dont les recherches à HI-SEAS se concentrent sur la création d’un programme de préparation chirurgicale pour les astronautes en formation. Il effectuera des procédures chirurgicales simulées sur notre mission analogique lunaire en collaboration avec les organisations SurgQ8 et Ignition.

Au cours de notre mission, nous aurons également deux membres d’équipage travaillant sur des projets liés au son. L’officier de biologie de l’équipage, le Dr Brandy Nunez, mènera des études de son acoustique dans des grottes de lave près de HI-SEAS et composera sa propre musique de synthétiseur modulaire pendant sa mission. Sur «Terre», Brandy est un vétérinaire en exercice et un microbiologiste qui aspire à devenir astronaute. Elle effectuera également une étude pilote à HI-SEAS en collaboration avec la société Mission Space Foods.

En rapport: La purge de l’habitat HI-SEAS – Rapport du commandant: jour lunaire 2

Diverses expériences de croissance de plantes à HI-SEAS, y compris différents types de microgreens, de laitues et d’épinards poussant sur des cheveux humains dissous. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

L’officier des opérations d’équipage, le Dr Lindsey Kishline, étudiera comment le cerveau rassemble des informations audiovisuelles complexes. Cette recherche sera, en partie, une continuation de son doctorat. travail à l’Université de Washington dans le Laboratoire des sciences auditives du cerveau et de la neuroingénierie. À HI-SEAS, Lindsey se concentrera sur l’évaluation des composantes spatiales et temporelles des informations audio et visuelles présentées dans les affichages de casques. Elle utilisera les données pour des applications sur des affichages d’informations de réalité augmentée spécifiques aux astronautes.

L’officier des ressources spatiales Gustavo Jamanca-Lino mènera une expérience qui nécessitera plusieurs marches sur la lune. Gustavo, originaire du Pérou, est étudiant à la maîtrise en ressources spatiales à la Colorado School of Mines. Au cours de notre mission, il explorera la lave lunaire analogique autour de notre habitat afin de mesurer ses propriétés mécaniques. Gustavo comparera également ces données aux données sur les roches lunaires pour une éventuelle application future lors de l’exploitation minière spatiale et de la construction civile sur la Lune.

Moi, le commandant Dr. Michaela Musilova, je commanderai jusqu’à présent ma cinquième mission cette année avec Selene V. C’est aussi presque la 30e mission lunaire ou martienne simulée que j’ai dirigée en tant que commandant. Sur «Terre», je suis astrobiologiste et je suis directeur de la station de recherche spatiale analogique HI-SEAS. En tant que commandant d’une mission, mon objectif principal est de m’assurer que l’équipage exécute toutes ses tâches de mission et s’entend tous ensemble (et, parfois, je leur fais des farces).

L’officier Bader Al Moulah teste une intervention chirurgicale simulée sur l’officier Sean Gellenbeck. (Crédit d’image: avec l’aimable autorisation de Bader Al Moulah)

Mes projets de recherche personnels pour Selene V se concentrent sur l’étude de la vie dans des environnements extrêmes (extrémophiles), comme les organismes qui vivent dans les grottes de lave près de HI-SEAS. Nous avons réalisé différents types de projets de recherche dans ces grottes de lave dans le but de comprendre comment les extrémophiles survivent dans ces environnements difficiles. Avec mes collaborateurs de la NASA Goddard, nous espérons que ce travail nous aidera à mieux comprendre si des organismes similaires pourraient survivre sur Mars aujourd’hui ou s’ils auraient pu y vivre ou non dans le passé. Je travaille également sur une variété de projets de sensibilisation dans le but de rendre la recherche et l’exploration spatiales plus accessibles au public.

Alors maintenant, moi, Commandant Musilova, je signe pour terminer l’initiation de l’équipage Selene V. Il leur reste encore beaucoup à apprendre pour survivre sur la lune, mais je suis sûr qu’ils s’en sortiront très bien. Pourtant, j’ai beaucoup plus de trucs dans ma manche pour tester leurs capacités à travailler en équipe et à résoudre les problèmes qui pourraient survenir.

Suivez Michaela Musilova sur Twitter @astro_Michaela. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.