Le comité examine les conceptions des médailles d’or du Congrès des «  figures cachées  » de la NASA

Les conceptions avers et revers recommandées par le comité consultatif des citoyens sur la monnaie ont été recommandées pour la médaille d’or du Congrès des figures cachées. L’art montre des femmes représentatives en silhouette et la constellation d’Andromède, la «femme enchaînée». (Crédit d’image: US Mint via collectSPACE.com)

Quand il s’agit de représenter les femmes mathématiciens et ingénieurs dont le travail a contribué à faire avancer la recherche en vol supersonique et à faire atterrir les premiers humains sur la Lune, les montrez-vous comme des «figures cachées» ou les mettez-vous en lumière?

Telle était la principale question soulevée par un comité chargé d’examiner les conceptions de la Monnaie américaine pour la médaille d’or du Congrès du Hidden Figures Group, l’une des cinq récompenses de ce type visant à reconnaître quatre femmes spécifiques et les centaines d’autres qui ont servi le Comité consultatif national de l’aéronautique ( NACA) et la NASA des années 1930 aux années 1970.

«Le titre ‘Hidden Figures’ est une référence au livre de Margot Lee Shetterly et au film sorti en 2016 du même nom, et il a un double sens», a déclaré April Stafford, directeur du Bureau de la gestion du design de l’US Mint. lors d’une réunion du 23 septembre du Comité consultatif des citoyens sur la monnaie (CACC). « Cela fait référence aux calculs mathématiques qui ont été utilisés dans les travaux du NACA et de la NASA, mais aussi aux femmes qui ont travaillé dans les coulisses pour effectuer ces calculs. »

Le CACC a terminé son examen des cinq médailles d’or Hidden Figures, y compris des dessins honorant la mathématicienne Katherine Johnson, la directrice Dorothy Vaughan et les ingénieurs Mary Jackson et Christine Darden, lors d’une deuxième réunion le 17 novembre.

Pour la médaille de groupe, le comité de 11 personnes a examiné huit conceptions créées par des artistes de la US Mint et a recommandé un avers (ou le côté de la tête) « montrant un groupe de femmes en silhouette regardant la mission historique Apollo 11 avec succès mis les premiers hommes sur le lune », selon le président Thomas Uram.

« Les chiffres symbolisent la nature » cachée « des nombreuses femmes, dont de nombreuses femmes de couleur, qui ont servi d’ordinateurs, de mathématiciens et d’ingénieurs à la NASA et à la NACA », a écrit Uram dans une lettre au secrétaire du Trésor.

Les recommandations du Comité consultatif sur la monnaie des citoyens pour la conception des médailles d’or du Congrès des figures cachées pour la mathématicienne Katherine Johnson, la directrice Dorothy Vaughan et les ingénieurs Mary Jackson et Christine Darden. (Crédit d’image: US Mint via collectSPACE.com)

Le revers recommandé (ou le côté de la queue) représente la constellation d’Andromède, la « femme enchaînée » dans la mythologie grecque, comme symbole des « obstacles et difficultés surmontés par les femmes dont les contributions à l’espace et à l’aéronautique sont enfin reconnues et célébrées », a expliqué Uram.

Les designs recommandés ont été préférés par de nombreux membres du comité, en partie pour leur qualité artistique, mais cela n’a pas fait l’unanimité. La question était de savoir si les femmes «figures cachées» devaient être représentées en silhouette ou en pleine lumière.

« Ce sont des êtres humains très importants, très critiques et ils sont ignorés. Ils sont invisibles. Ils sont noircis. Et ils sont noircis depuis 50 ans », a déclaré le membre du comité Donald Scarinci, qui possède l’une des plus grandes collections de médailles d’art aux États-Unis. « Donc je pense que rien ne dit cela plus – je veux dire, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose de plus expressif et de plus émotif que [this obverse]. «

Dennis Tucker, chercheur et écrivain numismatique, a eu une réaction opposée à la même conception.

« J’ai trouvé ceux qui utilisent la silhouette pour garder les femmes à l’arrière-plan, dans l’ombre, j’ai trouvé ceux qui étaient presque offensants, tournés vers l’arrière », a déclaré Tucker. « Cela raconte l’histoire de la façon dont ils ont été maintenus, plutôt que la façon dont les progrès qu’ils ont faits et le service qu’ils ont rendu pour notre nation. »

« Je dois admettre », a déclaré Peter van Alfen, conservateur en chef de l’American Numismatic Society, « qu’au départ, j’étais un peu en conflit avec la silhouette … par le sentiment de garder ces femmes dans l’ombre. Mais, je pense ce conflit a été écrasé par le fait que ce serait vraiment une médaille incroyablement juste impressionnante. «

Mary Lannin, une ancienne productrice et réalisatrice de télévision publique qui a ravivé son amour d’enfance pour la collection de pièces de monnaie, a défendu la conception de la silhouette.

« [Those] qui craignaient de garder les personnages cachés, toujours dans l’ombre – vous savez quoi, c’est tout le monde. Nous sommes tous cachés comme ça quand nous regardons la lune », a déclaré Lannin.

Les « figures cachées » réelles de la NASA – la directrice Dorothy Vaughan, la mathématicienne Katherine Johnson et les ingénieurs Mary Jackson et Christine Darden – recevront la médaille d’or du Congrès pour leur service au programme spatial américain. (Crédit d’image: NASA)

La Monnaie a travaillé avec des membres du bureau du programme d’histoire de la NASA, y compris l’historien en chef par intérim Brian Odom, pour examiner les conceptions proposées pour en vérifier l’exactitude technique et la pertinence. L’agence spatiale différait dans ses propres choix, préférant les avers qui montraient des visages et des revers entièrement éclairés et représentatifs qui représentaient les projets sur lesquels les femmes ont travaillé, y compris une capsule Mercury, un avion expérimental et une fusée Atlas.

Les représentants de la NASA qui ont été consultés ont fait office d’experts en la matière. Le CACC avait tendance à accorder plus de poids aux préférences des membres de la famille, ou dans le cas de Darden, la lauréate elle-même, lors de la formulation de recommandations pour les médailles personnelles:

Le comité a recommandé des dessins pour la médaille d’or du Congrès en l’honneur de Johnson, décédé en février à l’âge de 101 ans, qui présentait un portrait du jeune «ordinateur» en arrière-plan par des équations mathématiques à l’avers et un portrait face à l’avant d’un Johnson plus âgé sur l’inverse.

Pour Vaughan, le comité a recommandé un avers montrant un portrait de la mathématicienne avec un regard vers le haut, entouré d’une bordure de touches de piano symbolisant son amour de la musique. Pour l’inverse, le CACC était d’accord avec la préférence de la famille de Vaughan, un dessin la représentant dans son rôle de superviseur des ordinateurs de la zone ouest au Centre de recherche de Langley, avec l’inscription: «J’ai changé ce que je pouvais, et ce que je ne pouvais pas ‘t, j’ai enduré. » Vaughan est décédé en 2008 à l’âge de 98 ans.

Toujours du côté des membres de la famille, les choix du comité pour la médaille d’or du Congrès Mary Jackson mettaient en vedette la première ingénieure aéronautique noire de la NASA tenant un premier modèle de la navette spatiale à l’avers et au revers, un portrait en pied de Jackson debout devant grande soufflerie, représentant son travail étudiant le comportement de la couche limite de l’air autour des avions. Jackson est décédé en 2005 à 83 ans.

Le CACC a eu la rare occasion d’entendre directement un honoré dans le cas de Darden, 78 ans, qui a pris sa retraite de la NASA en 2007 après une carrière de 40 ans dans l’aérodynamique. Les conceptions recommandées soulignent le travail de Darden sur la minimisation des effets des bangs soniques en la représentant tenant un modèle d’avion supersonique à l’avers et montrant un modèle différent dans une soufflerie au revers. Le comité a suggéré de changer une inscription sur le côté arrière de « Percevoir, planifier, préparer et persister » à « Acte du Congrès 2019 », pour être cohérente avec les quatre autres médailles.

Le secrétaire au Trésor examinera les recommandations du CACC, ainsi que les résultats d’un examen similaire par la Commission des beaux-arts, lorsqu’il décidera des conceptions finales des cinq médailles d’or du Congrès aux figures cachées. En plus de décrocher les médailles d’or qui seront remises aux lauréats, la Monnaie américaine produira également des duplicatas en bronze qui seront vendus au public en 2021.

La médaille d’or du Congrès est décernée aux personnes dont les réalisations ont eu un impact sur l’histoire des États-Unis qui est susceptible d’être reconnue dans le domaine du récipiendaire pour les années à venir. Décernée pour la première fois à George Washington en 1776, seules cinq autres personnes qui ont contribué aux efforts d’exploration spatiale du pays ont reçu la médaille d’or du Congrès à ce jour: le pionnier des fusées Robert Goddard en 1959 et les astronautes John Glenn, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins en 2011.

