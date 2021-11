Le comédien Daniel Sloss affirme que sa routine a poussé 120 000 personnes à mettre fin à leurs relations

Un comédien écossais affirme qu’une émission qu’il a enregistrée pour Netflix en 2018 a poussé 120 000 personnes à rompre avec leur partenaire ou à mettre fin à leur relation.

Daniel Sloss a souligné un problème de relations dans une émission enregistrée il y a quelques années intitulée Scie sauteuse, et il pense que depuis lors, des centaines de milliers de personnes ont été amenées à réévaluer leurs relations.

Au dernier décompte – dit-il – 120 000 personnes avaient mis fin à leur relation, et il soupçonne que c’est davantage parce qu’elles ont cessé de compter.

Le comique de 31 ans discutait avec l’ancien animateur de talk-show Conan O’Brien sur son Conan O’Brien a besoin d’un ami podcast, et a déclaré : « Je pense que c’est [the total number] plus élevé que cela maintenant, nous avons cessé de compter il y a environ deux ans.

« Mais quand même, à chaque émission que je fais, j’aurai au moins trois ou quatre personnes qui me diront : » Hé, j’ai quitté mon partenaire à cause de toi « . Avec un sourire sur leur visage, comme s’ils étaient très heureux. »

Crédit : Alamy

Alors, quelle est cette vision qui change la vie qu’il partage avec les gens ?

Eh bien, si vous n’en avez pas entendu parler ou vu l’émission, heureusement, Sloss a expliqué : cette.

« Je pense qu’être dans une bonne relation est mieux que d’être seul, mais être seul est infiniment mieux que d’être dans une mauvaise relation. »

Sloss est né à Fife, mais s’est fait connaître aux États-Unis après être apparu dans l’émission d’O’Brien.

Cependant, il a également expliqué comment il craignait de ne jamais obtenir cette grande pause parce qu’il pensait que son segment serait supprimé de la série car son apparence était le jour de la mort de Nelson Mandela.

C’était en décembre 2013 et – comme vous pouvez probablement le constater – cela n’a pas radicalement arrêté la progression de sa carrière.

Mais cela ne change rien à ce qu’il ressentait à l’époque.

Crédit : Alamy

Sloss a déclaré: « Je me souviens avoir pris le vol pour LA et, je ne sais pas si vous comprenez cela, mais juste cette peur que tout vous soit enlevé.

« Je me sens tellement chanceux d’être allé si loin dans ma carrière, j’ai toujours l’impression que tout est un bonus et que les choses pourraient ne pas arriver.

« Je me souviens d’avoir été sur le vol et d’avoir dit ‘quelque chose va se passer et je ne vais pas participer à l’émission, quelque chose va déborder ou il va y avoir des difficultés techniques et ensuite je ne vais pas y monter, et puis ils ce sera juste comme « nous avons fait une erreur aussi et nous ne pouvons pas vous reprendre à un autre moment ».

« Ensuite, nous arrivons aux studios Warner Bros et Nelson Mandela meurt et je me souviens d’avoir été la personne la plus égoïste du monde et d’être assis dans les coulisses de Conan va ‘Je ne vais pas être dans la série alors, n’est-ce pas?

« Comme c’est incroyable, mon grand jour ».

Cependant, il est apparu dans la série et le reste – comme on dit – appartient à l’histoire.