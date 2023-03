Le combat pour le Dark Saber et les autres inconnues laissées par le chapitre 2 de « The Mandalorian » – Saison 3

L’épisode 2 de la saison 3 (3×02) de « Les Mandaloriens » non seulement il a eu d’innombrables références à la Cultures « Star Wars » et des productions précédentes, mais il a également soulevé des questions importantes auxquelles il faudra répondre au cours de cet épisode.

Le chapitre 18 de la série Disney Plus, intitulé « Les Mines de Mandalore », a été créé le mercredi 8 mars 2023 et a présenté des moments pertinents.

En plus de revisiter des personnages passés comme le mécanicien de Tatooine Peli Motto, on découvre aussi l’existence d’un mythosaure sur Mandalore.

Bien que plusieurs de ces éléments soient peut-être passés inaperçus, ils indiquent le chemin que prendra le programme et nous vous l’expliquons ici.

Avant de continuer, jetez un œil ici. bande-annonce de la saison 3 de « The Mandalorian ».

LES QUESTIONS QUI RESTENT APRÈS L’ÉPISODE 3X02 DE « THE MANDALORIAN »

Pourquoi Bo-Katan ne combat-il pas Din Djarin pour le Darksaber ?

Dans la finale de la saison 2 de « The Mandalorian », Din Djarin a battu Moff Gideon et par conséquent, est devenu le nouveau propriétaire légitime du Darksaber (Darkknow en anglais). Pour cette raison, beaucoup d’entre nous s’attendaient à ce que Bo-Katan entre dans son côté méchant et attaque Mando pour récupérer ce qui ferait d’elle à nouveau la dirigeante de ce qui reste de Mandalore.

Cependant, il semble que ce ne soit pas le chemin que prendra le personnage. Au cours de sa conversation avec Din, Bo-Katan apparaît fatigué des madaloriens combattant d’autres mandalorienscar c’est ce qui les a rendus faibles et a permis à l’Empire de les écraser.

A noter qu’elle y a aussi contribué par le passé, puisqu’elle s’est alliée à la Death Watch dans la série animée « Clone Wars », pour renverser sa propre soeur, Satine Kryze, qui avait imposé un régime pacifiste. Peut-être que tout ce que Bo-Katan a vécu depuis lors, c’est que les Mandaloriens doivent s’unir pour se relever en tant que nation. Quelque chose qui est mis en évidence par la bonne relation qu’elle entretient avec Din Djarin, quelqu’un qui a une vision très différente de la sienne.

Bo-Katan apprendra-t-il à Din Djarin à utiliser le sabre noir ?

Dans l’épisode 2 de la saison 3 de « The Mandalorian », Din Djarin a de nouveau utilisé le Dark Saber, cette fois pour se défendre contre les Alamitas, mais on a pu voir que il ne sait toujours pas comment s’y prendrecar c’est une arme qui nécessite beaucoup d’entraînement.

En revanche, Bo-Katan a utilisé l’arme, près d’une décennie après l’avoir perdue, et a montré ses prouesses avec ellecar il a pu facilement vaincre le cyborg qui avait capturé Mando.

Si l’héritière de la famille Kryze a vraiment renoncé au sabre noir, elle peut qu’elle soit celle qui enseigne à Din Djarin comment l’utiliser.

Mandalore va-t-il renaître ?

L’épisode 2 de « The Mandalorian » a donné plusieurs indications que tout n’est pas fini pour la planète Mandalore. La première, et assez essentielle, est le fait que l’atmosphère n’est pas toxiqueafin que les gens puissent y vivre à nouveau.

Cependant, c’est le deuxième élément et le plus symbolique qui donne un indice que la grande nation reviendra. Il s’agit de l’apparition du Mitosaurus. Cette créature gigantesque était montée et domestiqué par les anciens Mandalorienscomme une démonstration de sa grande puissance et de ses capacités.

Sundari était la ville en forme de dôme qui servait de capitale à la planète Mandalore et le citron vert visitera Din Djarin dans la saison 3 de « The Mandalorian » (Photo : Lucasfilm Animation)

Si la Mandaloriens dispersés à travers la galaxie du retour du Mythosaure et que quelqu’un a réussi à le chevaucher, cela peut être une source d’inspiration suffisante pour que tout le monde se réunisse à nouveau et reconstruise sa planète.

Qui chevauchera le Mitosaurus ?

Maintenant que Din Djarin et Bo-Katan ont découvert que les Mitosaures ne sont pas éteints, la question qui demeure est qui le montera. Ceci est d’une grande importance, car, comme le Darksaber, le Mitosaurus a une charge symbolique pour les Mandaloriens. Celui qui l’apprivoise, peut être vu ou vu comme le leader digne de gouverner à nouveau Mandalore.

Même si cela n’a pas encore été révélé, La théorie de MAG est que ce sera Bo-Katan. Auparavant, le personnage était déjà obsédé par l’obtention d’un symbole de leadership à travers le Darksaber. La perte de cet objet l’a fait douter de ses capacités et on a même vu qu’elle a pratiquement abandonné après que ses disciples l’ont quittée.

La figure du Mythosaure a une grande charge symbolique dans la série « The Mandalorian » (Photos : Lucasfilm)

Bo-Katan en sait beaucoup plus sur l’ancienne culture de Mandalore, sur la proximité de la nation et sur l’importance du mythosaure, qu’il reconnaît instantanément lorsqu’il sauve Din Djarin. En outre, Elle a prouvé qu’elle est une guerrière incroyable, donc ce ne serait pas une surprise il pourra peut-être le monter et gagner à nouveau le respect de son peuple en tant que leader.