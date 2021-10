Le combat le plus difficile de Jamie et Claire dans Outlander

Jusqu’au L’année prochaine les nouveaux chapitres de Étranger appartenant à la sixième saison. Et bien qu’il reste encore quelques mois à attendre, la vérité est que les fans de la série sont déjà excités et impatients de voir ce qui va se passer ensuite. En attendant, tous partagent des théories sur les réseaux sociaux et rappellent la points forts de cette fiction basée sur les romans de Diane Gabaldon.

De Spoiler, aujourd’hui nous nous souvenons le combat le plus dur parmi ses personnages principaux : Claire Fraser (Caitriona Balfe) et Jamie Fraser (Sam Heughan). Étranger créé en 2014 et, depuis lors, à plusieurs reprises, ses protagonistes ont été confrontés à des conflits. Cependant, l’un des plus mémorables a été vu dans le huitième épisode de la troisième saison. Le chapitre a été nommé « Première femme » et a révélé certains des secrets du rôle de Heughan.

Tout ce qui n’avait pas été dit pendant un certain temps explose lorsque le discours pointe vers le Le mariage de Jamie et Laoghaire. Il tente d’expliquer pourquoi il a pris la décision à l’époque et assure que ce mariage était « Une grosse erreur”. Ses paroles enrageèrent Claire qui, malgré sa colère, ne put qu’exprimer sa tristesse d’une voix craquante et tentant de s’échapper de la pièce. « Tu m’as menti. Tu m’as dit que tu n’étais jamais tombé amoureux de quelqu’un d’autre »proféra-t-elle pleine de douleur.

Laoghaire est apparu comme un obstacle pour le couple mais, aussi, comme une voie pour le duo protagoniste de Étranger avoir l’occasion de discuter de vos sentiments pendant votre absence. Quand Claire lui a demandé pourquoi il avait mis autant de temps à lui dire la vérité sur son mariage, Jamie a été honnête : « Je ne pouvais pas parce que je suis un lâche. Je ne pouvais pas ressentir la peur de te perdre à nouveau« .

La discussion s’est poursuivie, débitant des phrases quelque peu impulsives qui représentaient sa douleur dans cette situation difficile. Comment ça s’est terminé? Les personnages de Caitriona Balfe et Sam Heughan, après s’être poussés et même frappés, ils ont fini par s’embrasser passionnément. Ce dur combat est sans aucun doute resté dans la mémoire de tous les fans d’Outlander qui attendent de voir comment l’histoire va se poursuivre pendant 2022.

