Le combat du méchant principal de « One Piece » et Sabo, la vérité sur King Cobra et le meilleur du chapitre 1085 du manga

ALERTE SPOIL. Eiichiro Oda ne sait écrire que des chapitres impressionnants. depuis quatre semaines le manga de « One Piece » a stupéfié les millions de followers qu’il a à travers le monde et le 1085 n’a pas fait exception : il a confirmé ce qui s’est réellement passé dans le Rêverie! Mais l’épisode ne s’est pas seulement démarqué par les révélations, mais aussi par l’intrigue et l’excellente gestion de la tension devant qui semble être le véritable méchant de la fiction : Im ou Imu.

De la pause des événements dans le l’île aux têtes d’œufs, avec le traître du Vegapunk et les Mugiwara essayant de s’échapper, la tension s’est concentrée sur la démonstration de ce qui était en suspens avec les événements de Marie Géoise.

On a appris que Vivi et Sabo sont vivantsles intentions de Guilde croiséeavec l’émouvante proclamation des principes pirates Petit chariot et plus de détails qui ont de l’encre finale pour l’histoire de Singe de Luffy.

Avec Sabo récupéré et en sécurité parmi les membres du Armée révolutionnaire, Oda a dû mettre de l’ordre dans la situation hétéroclite au sein de la réunion des dirigeants et des dirigeants du monde. Et bien sûr, la présence de Im ne pouvait pas manquer. À la malchance de King Cobra, la révélation avait aussi l’arôme de la mort.

Sabo portant King Cobra pour échapper à Im et aux Gorosei, qui se transforment en créatures étranges (Photo : Shueisha)

IM MONTRE SES COMPÉTENCES

Dans le chapitre 1085 du manga « One Piece ».King Cobra est venu avec des questions et a obtenu la plus grande réponse : il a vu que le trône vide n’a pas été à la hauteur de son nom car il est occupé par Imle roi du monde, la personne mystérieuse qui tire les ficelles du pouvoir dans « One Piece » à travers le cinq anciens et d’autres compétences peu à peu connues, comme les îles qui disparaissent en quelques secondes.

L’être aussi connu sous le nom de imu fait son apparition même si le Goroseï a expliqué que King Cobra était toujours dans le hall principal du Château de Pangée. Le vrai méchant de l’histoire d’Eiichiro Oda s’en fiche et répète le nom de lisle descendant du Néfertari qu’il n’a pas rejoint les 20 dirigeants qui ont fondé le gouvernement mondial.

Je parle beaucoup des questions de Cobra, qui veut savoir ce que veut dire le D, la lettre qui fait bouger le monde au nom de Luffy, As, Loi, entre autres. imu répond : « Le D est le surnom de notre vieil ennemi. Ces derniers temps, il a surgi plus fréquemment. Cependant, ce n’est qu’un faible écho. Ceux qui portent ce nom ne connaissent même pas sa véritable signification. ».

Sabo est protégé par King Cobra quand Im les a attaqués avec ce qui semble être une attaque en forme de flèche (Photo : Shueisha)

Le roi du monde, qui reste caché même aux amiraux de la marine, lui a expliqué que la présence des personnes qui ont le D. et les érudits du Siècle Vide sont une conséquence des « erreurs » que Lili a commises il y a 800 ans, ainsi que le fait que les pirates recherchent les trésors et les ponéglyphe.

On ne sait pas si Sabo a tout entendu la conversation d’Im, Cobra et le GoroseiD’après votre commentaire, il semble que vous n’ayez ressenti qu’une perturbation de l’environnement. Mais son apparence a poussé Im à riposter et à prendre une forme plus terrifiante et plus grande, tout comme le cinq anciens. Tout indique qu’il s’agirait de fruits du démon zoan mythologiques. Il a même été commenté que j’aurais le del Léviathanl’être qui a également été lié au pouvoir absolu par Thomas Hobbes.

Avant de mourir, King Cobra demande à Sabo de dire à Luffy et Vivi qu’ils partagent tous la lettre D. Quelques instants plus tôt, il avait répondu à Im que la lettre de son descendant, transmise de génération en génération à Alabasta, était signée par Néfertari D.LilYo. Alors que Vivi a pu s’échapper grâce à Wapol, dans un autre des rebondissements amusants du manga.

L’épisode 1085 du manga « One Piece » continue de consolider la création de Eichiro Oda comme l’une des publications les plus remarquables des dernières décennies et, en particulier, de 2023, avec la manipulation élevée de l’intrigue et l’émotion que, petit à petit, plus de mystères de la fiction japonaise sont révélés, qui a aussi une teinte inévitable au fin