Le combat de Lily Collins quand elle n’était qu’une adolescente

Ces dernières semaines, son nom est réapparu parmi les tendances. C’est que Lily Collins vit l’un de ses meilleurs moments professionnels après le lancement de la deuxième saison de Emilie à Paris pour Netflix. Et bien que les avis des utilisateurs ne soient peut-être pas les meilleurs en ce qui concerne l’intrigue, la vérité est que son interprétation et son style ont été très flattés, ce qui en fait l’une des actrices les plus appréciées. Cependant, derrière les faits saillants, il y a toujours une histoire un peu sombre.

À ses 32 ans, la célébrité britannique est au sommet du succès : elle a le job de ses rêves, elle est très bien en couple avec Charlie McDowell et est adoré du public. Mais tout cela lui est parvenu après avoir traversé des moments très complexes dans le passé. Il ne faut pas oublier que ses parents sont, rien de moins, que l’actrice Jill Tavelman et le musicien Phil Collins. De l’absence de ce dernier, il commença à souffrir les troubles alimentaires.

Le lien complexe avec son père l’a amenée à rechercher la perfection dans d’autres aspects de sa vie. Et c’est ainsi que tout est devenu incontrôlable. C’est ainsi qu’elle a été encouragée à le dire elle-même dans son livre Pas de filtre : pas de honte, pas de regrets, juste moi, qu’il a publié en 2017. Cette année-là, il a également joué dans le drame disponible sur Netflix intitulé Jusqu’à l’os, où sa performance d’une jeune femme souffrant d’anorexie mentale a été acclamée par la critique.

C’est qu’elle sait très bien de quoi il s’agit. Dans son livre, il a mentionné que sa perte de poids extrême s’est intensifiée lorsqu’il est devenu accro à l’exercice et aux laxatifs, avec il ne mangeait que du café et du chewing-gum. Le motif? Lily Collins, après le divorce de ses parents à l’âge de cinq ans, a estimé que «Je ne pouvais pas supporter la douleur et la confusion et j’avais besoin de votre approbation parce que je sentais que ce n’était pas assez”.

Il a également expliqué que l’alcoolisme de son père Phil Collins et une relation amoureuse toxique avec violence verbale et physique Ils ont été l’élan nécessaire pour stopper la situation et entamer son rétablissement après quelques années de jeunesse entièrement consacrées à la lutte pour l’alimentation et l’estime de soi. Bien que cela fasse partie du passé, elle assure : «Il ne sera jamais effacé car ça fait partie de qui je suis. Mais ça ne définit plus comment je vis ma vie au quotidien”.

