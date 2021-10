Le coloriste de Superman affirme avoir quitté DC Comics pour cause de réveil

Il a poursuivi en exprimant sa frustration face à la modification du slogan de DC, qui est passé de « Vérité, justice et manière américaine » à « Vérité, justice et un avenir meilleur ».

À ce sujet, Eltaeb a expliqué: « Ce qui m’a vraiment p*****, c’était de dire la vérité, la justice et un monde meilleur. ‘F *** ça, c’était la vérité, la justice et la manière américaine.

Dans une vidéo ultérieure, Eltaeb a déclaré aux fans: « Je suis désolé de n’avoir rien dit plus tôt, nous allons nous opposer à ces tyrans et nous n’allons pas les laisser nous intimider, il y a beaucoup plus de nous qu’il n’y en a parmi eux. »