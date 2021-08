Le colocataire de Thor, Darryl Jacobson, pourrait revenir dans le MCU, menant à l’amour et au tonnerre

Nous savons déjà que la prochaine suite de Marvel Thor : Amour et Tonnerre ramènera plusieurs visages familiers de la franchise, y compris le gardiens de la Galaxie, Jane Foster et Lady Sif, mais il pourrait y avoir un autre favori des fans dans le mélange; Darryl le colocataire mis sur pied. de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? le producteur exécutif Brad Winderbaum, qui a produit les courts métrages mettant en vedette l’acteur australien Daley Pearson dans le rôle de Darryl, a maintenant apparemment taquiné le retour du personnage lors d’un récent échange.

Interrogé par /Film s’il y avait une chance que le réalisateur « Taika Waititi ait mis en place un autre court métrage pour créer un pont entre les événements d’Avengers: Endgame et Thor: Love and Thunder? » Winderbaum a répondu « Parlez-vous de Darryl? » Après avoir confirmé que oui, ils parlaient bien du bien-aimé Darryl, Winderbaum a dit « Êtes-vous en train de dire que vous voulez plus de Darryl ? d’une manière si apparemment taquine que cela ne peut que signifier que le véritable héros du MCU fait son retour.

Darryl est apparu pour la première fois dans le court métrage Team Thor, le super-héros asgardien emménageant dans un appartement ordinaire aux côtés de Darryl, soumettant ainsi l’employé de bureau quotidien à certains des drames intérieurs du MCU. Darryl a même aidé Thor à rédiger plusieurs courriels à Tony Stark et Steve Rogers concernant leur Guerre civile conflit.

Le , au cours duquel il tente d’acclimater Thor à la Terre, avant de figurer plus récemment dans Équipe Darryl, dans lequel il est obligé de devenir colocataire avec l’excentrique The Grandmaster de Jeff Goldblum.

Sur la base des courts métrages jusqu’à présent, il y a beaucoup de place pour que Darryl revienne, le point de vue du personnage sur des événements cataclysmiques tels que l’invasion de Thanos et The Blip conduisant sans aucun doute à des échanges hilarants. Mais Taika Waititi, Chris Hemsworth et Daley Pearson ont-ils réussi à se réunir pour une autre aventure loufoque ? Nous l’espérons certainement.

Jusque là, Thor : Amour et Tonnerre devrait sortir aux États-Unis le 6 mai 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU. Alors que les détails de l’intrigue de la suite restent en grande partie secrets, ce que nous savons, c’est que Natalie Portman reprendra le rôle de Jane Foster et rejoindra le panthéon des héros MCU, brandissant Mjölnir et devenant The Mighty Thor. « Je commence à m’entraîner, à me muscler. S’il peut y avoir tous ces super-héros féminins, plus ils sont nombreux, mieux c’est. J’essaie de penser – c’est basé sur le roman graphique de The Mighty Thor Elle suit un traitement contre le cancer et est un super-héros à côté », a révélé l’actrice.

Ainsi, il est sûr de supposer que Thor : Amour et Tonnerre s’inspirera de la bande dessinée The Mighty Thor. Écrit par Jason Aaron avec des illustrations de Russell Dauterman, la bande dessinée a vu Jane Foster se déguiser en héros asgardien tout en recevant un traitement contre le cancer du sein, avec le pouvoir du marteau de Thor à la fois pour lui redonner des forces et empêcher son traitement contre le cancer de fonctionner, la mettant dans une situation impossible.

Parallèlement au retour de Portman, le lauréat d’un Oscar et Le Chevalier Noir La star Christian Bale rejoindra le MCU en tant que méchant Gorr the God Butcher, un guerrier extraterrestre dont la haine des dieux le conduit dans une mission de vengeance à travers le temps et l’espace. Cela nous vient de Slash Film.

