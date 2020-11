Le collectif de musique noire des Grammys aborde la controverse

La dissension concernant les nominations aux Grammy Awards 2021 continue, mais les présidents d’honneur du Black Music Collective de la Recording Academy ont publié une déclaration au Black Music Collective Leadership Council. Beaucoup se sont plaints du manque de femmes et de représentation noire parmi les nominés de cette année, ce qui a amené certains comme Drake ou Charlamagne The God à parler ouvertement de la division entre les Grammys et la culture. Nicki Minaj a récemment parlé de son camouflet en 2012 quand elle n’avait pas gagné avec de nombreux singles toujours dans les charts, et The Weeknd avait l’un des albums les plus célèbres de l’année avec Après des heures mais il n’a reçu aucune nomination, du tout.

Dans la lettre des présidents d’honneur, notamment Jimmy Jam, Quincy Jones, Debra Lee et John Legend, ils ont félicité tous les nominés pour l’année 2021. “Surtout les nominés noirs qui représentent l’une des listes de nomination d’artistes noirs les plus inclusives depuis des années”, lit-on dans la lettre. “C’est une année historique car dix Les femmes noires sont nominées dans les quatre premières catégories et plus de 20 Les nominés noirs sont représentés dans les champs généraux. Aussi, pour la première fois, tous 6 les nominés pour le meilleur album de rap sont des artistes indépendants noirs. C’est un progrès. “

Ils ont reconnu que «chaque cycle de récompenses» peut apporter des déceptions, mais la Recording Academy cherche à devenir plus inclusive car il y a encore du travail à faire. Lisez la déclaration dans son intégralité ci-dessous.