Le coiffeur de NCT révèle quels membres se soucient le plus (et le moins) de leurs cheveux

Les cheveux peuvent faire ou défaire les visuels des idoles, il n’est donc pas surprenant que de nombreuses stars se soucient de l’apparence de leurs cheveux. Cependant, certaines idoles se soucient beaucoup plus (ou beaucoup moins) que d’autres. Dans un nouveau Youtube vidéo sur sa chaîne, Dare U Naeju, NCTLe coiffeur Park Naeju a révélé quels membres se soucient le plus de leurs cheveux et quel membre se soucie le moins.

Park Naeju, qui a également travaillé avec BTS, EXO, GOT7, et plus encore – il y a deux membres du groupe qui se soucient le plus de la coiffure. Le premier est le leader et le centre Taeyong.

Le coiffeur chevronné a révélé que Taeyong aime toujours essayer de nouvelles choses. En fait, il dit souvent aux stylistes qu’il veut teindre ses cheveux de cette couleur ou de cette couleur « malgré comment endommagé [his] les cheveux seraient avoir“!

Heureusement, Park Naeju et son équipe sont toujours disponibles pour aider à minimiser ces dégâts. Comme Taeyong a dû teindre ses cheveux de plusieurs couleurs différentes tout en faisant la promotion avec NCT et SuperM récemment, ses stylistes ont décidé d’utiliser une «mousse de couleur» délavée de maison d’étude pour lui donner fière allure pour «Make a Wish» sans tuer ses cheveux.

Et même si Taeyong aime proposer ses propres idées, il se réjouit toujours des suggestions des stylistes.

Il dit toujours: «Oui! J’adore! », Et cela nous fait travailler plus dur et nous amuser tout en travaillant. – Parc Naeju

Park Naeju a poursuivi en révélant que le deuxième membre qui se soucie beaucoup de ses cheveux est NCT Uchanteur principal de Doyoung.

Selon le styliste, Doyoung sait ce qui lui convient mieux que quiconque. Il sait quel côté de son visage est le plus beau et donne même des instructions aux stylistes lui-même: «S’il vous plaît, séparez mes cheveux du côté droit!».

Mais alors que Taeyong et Doyoung prennent beaucoup en charge en ce qui concerne leur coiffure, il y a un membre qui est plus qu’heureux de laisser les stylistes prendre complètement le contrôle: star du rap et de la danse Jaemin.

Au lieu de se soucier de ce à quoi ressembleront ses cheveux quand il arrivera au salon, Park Naeju dit que Jaemin est tout à fait le « la vie de la fête«. Alors que la plupart des idoles peuvent être timides et silencieuses lorsqu’elles commencent à se faire coiffer, Jaemin aime créer un moment amusant pour lui-même et pour les stylistes. Park Naeju a révélé que Jaemin disait toujours: «Veuillez prendre bien soin de moi!», Faisant confiance aux décisions des stylistes en ce qui concerne ses cheveux.

Quand il vient à la [hair] boutique, il dit «bonjour» à tous les membres du personnel, y compris les responsables du comptoir d’information. Les gens semblent avoir peur des étrangers lors de la première visite au magasin. Mais Jaemin, il fait son propre café et s’amuse comme s’il visitait un vrai café. – Parc Naeju