Le coiffeur d’Alyssa Milano révèle comment il a géré sa perte de cheveux liée au COVID

La star de la télévision Alyssa Milano a fait face à une perte de cheveux débilitante après avoir été testée positive pour les anticorps COVID-19.

«Je pensais que je vous montrerais ce que # Covid19 fait à vos cheveux», a déclaré Milano sur Twitter en août avec une vidéo. «Veuillez prendre cela au sérieux. 65% des survivants du COVID-19 interrogés déclarent avoir subi une perte de cheveux, entre autres effets à long terme. » Elle passe une brosse à cheveux dans ses mèches et fait glisser des touffes de cheveux. Milano montre une poignée de cheveux à la caméra.

«J’ai eu COVID en avril», a-t-elle partagé. “Testé positif pour les anticorps la semaine dernière.” Le coiffeur de Milan, Linh Nguyen, a récemment expliqué à Showbiz 45Secondes.fr comment il avait réussi à remettre son client sur les rails. Il a également parlé des produits qu’il utilisait pour ralentir la perte de cheveux de Milano et ramener ses cheveux à un état plus complet.

Alyssa Milano a rendu public sa perte de cheveux pour aider les autres

Nguyen est le coiffeur de la côte est de Milan depuis 10 ans. Il a expliqué comment il avait aidé à gérer sa perte de cheveux.

«J’ai découvert qu’elle perdait ses cheveux via Twitter», s’est-il exclamé. «Elle se brosse les cheveux. Je suis sûr que vous avez vu des touffes de cheveux tomber à chaque fois qu’elle passe ses cheveux avec une brosse et que ses cheveux tombent.

«Vous savez, c’est très douloureux pour les femmes de perdre leurs cheveux, pas seulement pour les femmes, mais pour quelqu’un du public», a-t-il fait remarquer. «J’ai trouvé très étonnant qu’elle se soit ouverte comme ça.

«Elle s’est rendue vulnérable pour aider d’autres personnes et pour montrer aux gens qu’ils devraient porter des masques», a-t-il ajouté. «C’est pourquoi elle l’a fait. Elle a dit de porter ton masque. Mais c’était son message à la fin.

L’équipe d’Alyssa Milano a créé un régime pour aider à la perte de cheveux

Nguyen a conçu un système spécial pour aider Milano avec la perte de cheveux. Il comprenait le Nioxin 3 Part System No.6 et Nioxin Night Density Rescue. Les deux produits sont disponibles sur Amazon et sur la boutique Nioxin vérifiée.

Il a également dit à Milano d’arrêter de se brosser les cheveux. «Nous vous envoyons le traitement Nioxin tout de suite», dit-il, se rappelant la conversation qu’il a eue avec elle. «Elle était tellement excitée à ce sujet. C’est en fait un système en trois parties. La première partie est le shampooing nettoyant. C’est le dermo purifiant et élimine le sébum et les acides gras, ce qui est essentiel à la base d’un cuir chevelu sain.

«La deuxième chose que nous avons recommandée était le revitalisant pour la thérapie du cuir chevelu», a-t-il décrit. «Ce que cela fait, c’est que c’est un protecteur de densité et cela équilibre le cuir chevelu. Et la troisième partie du truc est le traitement du cuir chevelu et des cheveux, l’augmentation du diamètre. Ce qu’il fait, il donne aux cheveux deux fois plus de cheveux.

Alyssa Milano a vu des résultats et des cheveux plus pleins

L’équipe de Nguyen a également recommandé à Milano d’utiliser le minoxidil, un médicament utilisé pour traiter la perte de cheveux. «Tout simplement parce qu’elle avait des cheveux agressifs qui tombaient et que nous voulions les repousser», a-t-il ajouté.

Malgré les pertes importantes, Nguyen a déclaré que Milan avait vu des changements positifs. «Elle a perdu ses cheveux pendant un certain temps», se souvient-il. «J’ai finalement appris qu’elle ne perdait pas de notes, comme le fait qu’elle commençait à se sentir mieux à ce sujet. C’est vraiment incroyable.” Milano utilise les produits depuis environ trois mois.

«Elle se sent bien à ce sujet», dit-il. «Ses cheveux sont plus épais. Elle était satisfaite des résultats. J’étais donc très enthousiaste à ce sujet.