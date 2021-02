Le cœur pétrolier du Canada veut faire payer les États-Unis pour l’oléoduc Keystone XL mis au rebut

L’Alberta, le cœur pétrolier du Canada, pourrait demander une compensation aux États-Unis après que le président nouvellement investi, Joe Biden, ait déménagé pour réparer le pipeline Keystone XL, a déclaré Bloomberg jeudi.

L’Alberta a dépensé 1,2 milliard de dollars pour le projet jusqu’à présent et pourrait se tourner vers l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) pour l’aider à récupérer une partie de ces coûts, selon un responsable du bureau du premier ministre Jason Kenney.

Le pipeline était censé transporter 800 000 barils de pétrole par jour du Canada aux États-Unis.

La mort du projet Keystone XL est un coup dur pour la province riche en pétrole et l’ensemble de l’industrie énergétique du Canada. Le Canada est aux prises avec une capacité de vente à emporter insuffisante depuis des années – et par conséquent un prix plus bas pour sa référence, Western Canadian Select. La principale différence de prix entre le WCS et le WTI a rongé les bénéfices des sociétés pétrolières canadiennes.

Le pétrole lourd qui provient de l’Alberta convient particulièrement aux raffineries américaines.

L’Alberta compte sur Keystone XL pour alléger les contraintes de capacité de vente à emporter et pour soutenir le prix de son pétrole. Sans la clé de voûte, le Canada continuera d’expédier plus de pétrole par chemin de fer – une entreprise plus coûteuse et une méthode qui n’est pas aussi sûre que l’expédition par pipeline.

Le propriétaire du pipeline, TC Energy, a demandé une compensation la dernière fois que le projet a été abandonné sous le président américain Obama. Cette fois, TC Energy a tenté d’obtenir une compensation de 15 milliards de dollars en vertu de l’ALENA. Cependant, TC Energy a abandonné l’affaire lorsque le président Trump a relancé le projet.

Le projet d’agrandissement de Transmountain est maintenant le pipeline le plus critique au Canada. Propriété du gouvernement de l’Alberta, l’oléoduc est peut-être le dernier espoir de l’industrie pétrolière de l’Alberta. Il reste l’un des rares moyens viables d’augmenter la capacité de livraison des pipelines du Canada.

Cet article a été initialement publié sur Oilprice.com

