Le cochon verruqueux est le plus ancien art rupestre animal jamais enregistré

Le dessin animal le plus ancien connu au monde est une représentation vieille de 45500 ans d’un poilu et verruqueux porc sur un mur de grotte en Indonésie, une nouvelle étude révèle.

La peinture couleur mûrier, dessinée avec le minéral rouge ocre , montre le profil de ce qui est probablement un porc verruqueux de Sulawesi (Sus celebensis), une bête sauvage aux jambes courtes avec des verrues faciales pouvant peser jusqu’à près de 85 kilogrammes. Ces porcs « se trouvent encore là-bas aujourd’hui, bien qu’en nombre toujours plus petit », a déclaré Adam Brumm, co-directeur de l’étude, professeur d’archéologie au Centre de recherche australien sur l’évolution humaine de l’Université Griffith.

La découverte fournit davantage de preuves que l’ancienne Indonésie était un point chaud pour l’art rupestre, et que « les premières traditions d’art rupestre ne sont probablement pas apparues dans l’Europe de l’ère glaciaire comme on l’a longtemps supposé », a déclaré Brumm à 45Secondes.fr dans un e-mail.

En décembre 2017, Brumm et ses collègues ont trouvé au moins trois dessins de cochons verruqueux dans la grotte Leang Tedongnge, à Sulawesi, une île indonésienne légèrement plus grande que la Floride. Cette grotte se trouvait dans une petite vallée maintenant habitée par des fermiers Bugis, un groupe enthousiaste d’Indonésie. « Il n’y a pas de routes menant à cette vallée; pour s’y rendre depuis les basses terres adjacentes, il faut une randonnée ardue le long d’un chemin forestier qui mène aux collines calcaires et se termine par un passage étroit dans une grotte – c’est la seule entrée de la vallée », a déclaré Brumm .

Ainsi, malgré la proximité de la vallée avec la grande ville de Makassar, « selon les habitants de cette vallée, aucun Occidental n’y avait jamais mis les pieds auparavant », a déclaré Brumm, qui a travaillé avec une équipe internationale d’Australie et d’Indonésie sur l’étude, publiée en ligne mercredi 13 janvier dans la revue Progrès scientifiques .

Image 1 sur 14 A lire : Elon Musk de SpaceX dit qu'il a été testé positif au COVID-19 à la veille du lancement de l'astronaute de la NASA Un porc très velu et verruqueux datant d’au moins 45 500 ans a été retrouvé dans une grotte indonésienne. (Crédit image: Maxime Aubert) Image 2 sur 14 Le panneau d’art rupestre étudié à la grotte Leang Tedongnge. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 3 sur 14 Une vue améliorée numériquement des trois ou quatre porcs de la grotte Leang Tedongnge. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 4 sur 14 Un chercheur montre le cochon verruqueux avec une toute petite queue. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 5 sur 14 Un chercheur montre du doigt les autres porcs verruqueux sur le panneau rocheux de la grotte Leang Tedongnge. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 6 sur 14 La plus ancienne peinture animalière connue est ce cochon verruqueux de la grotte Leang Tedongnge en Indonésie. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 7 sur 14 La vue extérieure de la grotte de Leang Tedongnge. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 8 sur 14 L’embouchure de la grotte de Leang Tedongnge. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 9 sur 14 Ce cochon, ainsi que les autres, indiquent que l’Indonésie était un haut lieu de l’art rupestre à l’époque du Pléistocène. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 10 sur 14 Cette image en gros plan améliorée numériquement montre les verrues sur le porc datant d’au moins 45 500 ans. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 11 sur 14 Tracés numériques de l’art rupestre de la grotte Leang Tedongnge. (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 12 sur 14 Le deuxième porc de la grotte Leang Tedongnge mesurait 4,1 sur 1,7 pieds (125 sur 53 cm). (Crédit d’image: AA Oktaviana) Image 13 sur 14 Un autre cochon verruqueux à la grotte Leang Tedongnge mesurant 4,5 sur 2,3 pieds (138 sur 71 cm). (Crédit d’image: Basran Burhan) Image 14 sur 14 A lire : Un chasseur de champignons déterre une magnifique épée de l'âge du bronze Remarquez les deux empreintes de main du gros cochon (à gauche) et des deux ou trois autres cochons (à droite) sur le panneau. (Crédit d’image: Basran Burhan)

Raclage

Parmi les quelques dessins de porcs dans la grotte calcaire, le plus bien conservé est le plus ancien. Il montre un gros cochon – mesurant environ 4,5 sur 1,8 pieds (136 sur 54 centimètres), avec les contours de deux mains humaines peintes au-dessus de sa croupe. Le porc poilu à petite queue fait face à deux ou trois autres porcs, qui sont moins bien conservés et semblent avoir une sorte d’interaction sociale avec le cochon géant.

Dans une grotte voisine, appelée Leang Balangajia 1, l’équipe a repéré un cochon peint encore plus grand au plafond, mesurant environ 6,1 pieds sur 3,6 pieds (187 sur 110 cm), avec quatre mains au pochoir dessus. Cette chambre caverne a au moins deux autres peintures d’animaux, mais elles sont trop endommagées pour être déchiffrées, ont déclaré les chercheurs. Quelques indices anatomiques suggèrent que l’art rupestre des deux grottes représente des porcs mâles adultes – par exemple, ils sont peints avec d’impressionnantes verrues faciales, qui sont plus grandes chez les mâles adultes que chez les femelles.

Alors, pourquoi les porcs étaient-ils des sujets populaires pour les artistes des grottes?

Les porcs verruqueux de Sulawesi sont uniques à cette île – ils y ont évolué de manière isolée il y a des centaines de milliers d’années, a déclaré Brumm. Des preuves archéologiques suggèrent que les humains ont chassé et même domestiqué ces porcs. «Ainsi, il semble clair que les premiers humains ont interagi étroitement avec ce porc à différents niveaux pendant une très longue période de temps», a déclaré Brumm. « En fait, les artistes de l’époque glaciaire de Sulawesi semblent presque avoir été obsédés par les porcs verruqueux, ce qui n’est peut-être pas surprenant étant donné leur importance économique. »

Rencontres requêtes

Auparavant, l’art rupestre le plus ancien connu représentant un animal, un cochon verruqueux de Sulawesi trouvé dans une autre grotte de l’île, daté d’au moins 43900 ans , selon une étude de 2019 publiée dans la revue La nature , qui a également été découverte par Brumm et ses collègues, dont Maxime Aubert, archéologue et géochimiste à l’Université Griffith. Pendant ce temps, le plus ancien dessin connu (de toute nature) réalisé par un humain est un hashtag vieux de 73000 ans peint sur un flocon de roche d’Afrique du Sud, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Pour dater le nouvel art rupestre, l’équipe a échantillonné quelques minéraux de calcite qui avaient « poussé » sur les porcs après avoir été peints. Les chercheurs l’ont fait en utilisant uranium – datation en série, une méthode qui mesure la désintégration radioactive de l’uranium. Lorsque l’eau de pluie s’infiltre à travers une grotte calcaire, elle dissout de minuscules quantités d’uranium, qui se désintègre avec le temps dans l’élément. thorium . En mesurant le rapport de l’uranium au thorium dans chaque échantillon minéral, les scientifiques ont déterminé quand les minéraux ont commencé à croître sur les peintures.

Cette technique a révélé que le porc verruqueux de Leang Tedongnge avait au moins 45 500 ans, tandis que le porc au plafond de Leang Balangajia 1 datait d’au moins 32 000 ans. En plus d’être la plus ancienne peinture d’art rupestre connue d’un animal, le cochon Leang Tedongnge est «la plus ancienne œuvre d’art figurative connue au monde» et peut-être la première preuve d’humains modernes à Sulawesi, si l’on suppose que les humains modernes (et non un parent humain étroitement lié, comme le Denisovans ) ont peint les porcs, ont écrit les chercheurs dans l’étude.

Cependant, les chercheurs ont rencontré un certain nombre de difficultés techniques avec la datation uranium-thorium, qu’ils reconnaissent, mais qui font des estimations approximatives des dates, a déclaré David Pearce, professeur agrégé au Rock Art Research Institute de l’Université du Witwatersrand dans le sud. L’Afrique, qui n’a pas participé à la recherche. « Il est important de se rappeler que ce sont des âges relatifs … plutôt que des dates directes sur les peintures elles-mêmes », a déclaré Pearce à 45Secondes.fr dans un e-mail.

Les problèmes de datation ont également été relevés par João Zilhão, professeur à l’Institut catalan de recherche et d’études avancées (ICREA) de l’Université de Barcelone, qui n’a pas participé à l’étude. Mais «ce que cet article fait, c’est corroborer leur découverte précédente selon laquelle des peintures rupestres étaient réalisées en Indonésie il y a plus de 43 900 ans», a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.