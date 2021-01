Le co-réalisateur du film Lego ne veut pas être blâmé pour le film Rubik’s Cube

Il a été récemment annoncé que la société à l’origine du jouet classique Rubik’s Cube se prépare à créer une ambitieuse franchise multimédia sous le groupe Hyde Park Entertainment Group et Endeavour Content d’Ashok Amritraj. Il comprendra, mais sans s’y limiter, un film et un jeu télévisé Rubik’s Cube qui tournent autour du jouet multicolore. La nouvelle du prochain univers cinématographique de Rubik a incité Christopher Miller, qui a co-écrit et codirigé Le film Lego, pour nier toute responsabilité d’inspirer l’équipe de Rubik sur Twitter.

« 3 choses: 1) il est théoriquement possible de faire un bon film basé sur presque n’importe quoi 2) Cela ne veut pas dire que vous devriez 3) Ne blâmons pas The Lego Movie pour [the plans for the new Rubik’s Cube franchise], jolie s’il-vous-plaît. »

On n’attendait pas grand chose de Le film Lego lors de ses débuts en 2014. Basé sur les jouets emblématiques pour enfants, le film a été créé en utilisant uniquement des legos et des animations CGI. Grâce à des pas de géant dans VFX, Le film Lego a offert une nouvelle interprétation lumineuse et élégante des dessins animés, présentant un monde où un homme fait de legos dans une ville faite de legos subit une crise existentielle et se lance dans une aventure passionnante remplie de personnages célèbres pour découvrir son véritable but.

Le film a eu un tel succès qu’il a engendré toute une franchise de films Lego, qui offraient une interprétation comique et adaptée aux enfants de personnages emblématiques, de Batman à Gandalf le Gris. D’après ce que nous savons jusqu’à présent, le Rubik’s Cube Le film fera les choses un peu différemment en ce qu’au lieu de créer un monde fictif, il racontera comment le jouet du professeur Erno Rubik est devenu un phénomène de la culture pop dans les années 80 et au-delà.

Comme le souligne Miller, il est possible de faire un bon film avec n’importe quoi. Séparé de Lego franchise, une autre série de films hollywoodiens à succès, le pirates des Caraïbes films, étaient à l’origine basés sur la promenade du parc à thème du même nom à Disneyland.

La vérité est que l’objectif principal d’Hollywood lorsqu’il décide de faire des films basés sur la propriété intellectuelle existante est la taille de la base de fans pour la propriété intellectuelle, plutôt que de savoir si la propriété intellectuelle se prête logiquement à une franchise médiatique. Considérant que le Rubik’s Cube est l’un des jeux les plus populaires au monde, avec des millions de joueurs dans tous les pays de tous les groupes d’âge, le Rubik’s Cube le film est pratiquement garanti grâce au bouche-à-oreille.

Amritraj lui-même, lors de la publication d’une déclaration concernant son implication dans le projet, a mentionné comment la popularité du Cube avait transcendé les frontières depuis sa création et l’avait atteint jusqu’en Inde.

« J’ai eu un lien personnel et nostalgique avec le Rubik’s Cube depuis mes débuts en Inde. Je suis ravi de m’associer à Endeavour Content et Rubik’s / Smiley et j’ai hâte de créer un univers Rubik’s merveilleux et complexe. »

Compte tenu de l’amour pour le Cube qui est évident dans le monde entier, des nombreuses compétitions internationales Rubik’s Cube déjà organisées régulièrement dans de nombreux pays et des progrès récents dans l’animation, Le Rubik’s Cube Cinematic Universe pourrait bien devenir le prochain succès d’Hollywood.

