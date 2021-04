Le co-fondateur d’Ethereum attaque Dogecoin: il dit que c’est une bulle qui va exploser causée, en partie, par Elon Musk

Elon Musk tweete sur Dogecoin depuis des mois et, accessoirement, fait monter son prix en flèche. Si en janvier 2021 DOGE avait un prix de 0,004 €, actuellement sa valeur est de 0,36 € et sa valeur a augmenté de 18000% par rapport à l’année dernière. En d’autres termes, ce qui a commencé comme un mème et une blague qui a émergé sur Internet a actuellement une valeur de 46 milliards de dollars Merci, en partie, au soutien de personnalités comme Elon Musk.

Ceci, dit Charles Hoskinson, co-fondateur d’Ethereum et créateur de Cardano, est dangereux. Dans une récente diffusion sur sa chaîne YouTube, Hoskinson a abordé ce qu’il qualifie de bulle DOGE, assurant que C’est une crypto-monnaie sans valeur, sans technologie originale et sans équipe de développement stable qui est motivé par «les efforts d’Elon Musk, principalement, et la manipulation du marché rusé des baleines».

D’un mème à une crypto de 48 milliards de dollars

Selon Hoskinson dans sa présentation, « récemment, principalement en raison des efforts d’Elon Musk, et de la manipulation du marché par des baleines astucieuses, DOGE est devenu stratosphérique et il est devenu un refuge pour les nouveaux entrants dans l’espace de la crypto-monnaie. « Il assure que son prix n’est pas soutenable et que c’est une bulle qui » va s’effondrer « et qui entraînera » une perte massive d’argent « . « très rapidement.

Le fondateur de Cardano soutient que la troisième génération de crypto-monnaies a de grandes équipes derrière qui sont en charge du logiciel, des protocoles et de l’écosystème et que, en plus, elles ont des aspirations ou des réalités d’utilisation et d’utilité. DOGE, cependant, « n’a pas une équipe de développement stable derrière lui. Il n’y a pas de technologie originale dans DOGE, c’est une copie de Bitcoin. Si à deux heures du matin vous découvrez une erreur, enregistrez, personne ne sera éveillé la nuit pour essayer de trouver une solution. Peut-être un volontaire, mais il n’y a aucune garantie. «

« Il n’a pas d’équipe de développement stable derrière lui. Il n’y a pas de technologie originale dans DOGE, c’est une copie de Bitcoin »

Au-delà des pertes économiques que peut entraîner l’épidémie de DOGE, Hoskinson estime que c’est la passerelle idéale pour les régulateurs et les législateurs impliquer l’industrie et lui nuire. Dans ses propres mots:

« Et si c’est la porte d’entrée pour les investisseurs particuliers d’entrer dans notre écosystème avec des pertes massives à un moment donné, cela va nous blesser tous après l’éclatement de la bulle car il y aura des enquêtes du Congrès. Il y aura des audiences au Sénat , il y aura la SEC [Comisión de Bolsa y Valores estadounidense] Dans tous les sens, il y aura toutes sortes de régulateurs qui courent dire que c’est la preuve que les cryptos ne peuvent pas se contrôler, nous devons entrer et les sauver. Et vous n’aimerez pas le résultat. Et les gens qui dirigent la troisième génération sont ceux qui vont devoir nettoyer le gâchis et supporter les conséquences de la réglementation qui résulte de l’éclatement de la bulle. «

Hoskinson dit qu’il y a des gens qui célèbrent cet événement et que « Musk continue de publier et de publier et de publier et qu’il semble vraiment aimer le faire. Mais tout ce qui monte, descend et notre industrie sera pire à cause de cela. » Appelez l’industrie à prendre position contre ce comportement, qui considère la manipulation, et exhorte les utilisateurs à ne pas parier sur DOGE et ceux qui ont ces jetons à s’en débarrasser. « Si nous continuons à faire ces choses, nous serons réglementés à un point tel que nous n’aurons plus de liberté », conclut Hoskinson.

Pour de vrai, les gars gardent une certaine rationalité lorsqu’ils jouent sur des actifs très volatils comme la crypto-monnaie. Euphoria est une drogue infernale, mais vous savez, au moins continuez à payer vos factures et à nourrir votre famille et disposez d’un fonds pour les jours de pluie. Restez en sécurité, soyez intelligent! ❤️ pic.twitter.com/v272uMe4lL – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 15 avril 2021

La volatilité est l’un des éléments qui ont toujours marqué les devises critiques et le cas de DOGE est le plus particulier. Il suffit d’une personnalité comme Elon Musk pour publier un tweet ou un défi pour devenir viral sur TikTok pour que sa valeur augmente. Le créateur de DOGE lui-même a publié sur son Twitter l’étrange Attention sur ces actifs très volatils et même sur le compte officiel de crypto-monnaie a mis en garde sur son profil Twitter que les utilisateurs doivent être « conscients des intentions que les gens ont lorsqu’ils les incitent à acheter des choses » et qu’ils doivent choisir eux-mêmes, sans prendre « le train en marche du FOMO ou de la manipulation des autres ».