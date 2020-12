Le co-fondateur de OnePlus, Carl Pei, obtient un fonds de 7 millions de dollars pour une nouvelle entreprise non divulguée d’investisseurs et d’amis

TechSamvad10 déc.2020 14:20:00 IST

Carl Pei, co-fondateur de OnePlus qui a quitté l’entreprise il y a deux mois, a levé 7 millions de dollars auprès d’une liste d’investisseurs, dont l’inventeur d’iPod Tony Fadell, qui est actuellement directeur de la société d’investissement et de conseil Future Shape. Parmi les autres investisseurs participant à la ronde figuraient le cofondateur de Twitch Kevin Lin, le PDG de Reddit Steve Huffman, le fondateur et PDG de PCH Liam Casey, l’éminent YouTuber Casey Neistat, le PDG de Product Hunt Josh Buckley, le fondateur du Web Summit Paddy Cosgrave et un groupe d’anciens et Les employés actuels de Truecaller basés à Stockholm, Kim Fai Kok, Nick Dahl et Zakaria Hersi.

Pei reste discret sur ce que serait cette nouvelle entreprise, ou comment elle s’appelle même, mais a déclaré qu’il en parlerait davantage au début de 2021. Des rumeurs suggèrent qu’elle est liée à l’audio et au matériel. L’investissement de démarrage sera utilisé pour installer un siège social à Londres, embaucher des talents et financer des efforts de recherche et de développement de produits.

Reconnaissant pour le passé, excité pour l’avenir. 🙏https: //t.co/EV8irakFOi – Carl Pei (@getpeid) 9 décembre 2020

Quand a demandé à propos de son départ de OnePlus et du co-fondateur Lau, a déclaré Pei Filaire«C’était un départ à l’amiable et nous sommes toujours en contact», dit-il. «Nous nous textons une fois toutes les deux semaines. je lui ai dit [I was leaving] face à face dans un café. Je ne pense pas qu’il l’ait vu venir, mais j’ai très calmement exprimé ma gratitude et ce que je voulais faire ensuite. Nous avons parlé plusieurs fois [after that] et à la fin il a accepté et me soutient.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂