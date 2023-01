Le co-créateur Shrinking s’attendait à ce que Harrison Ford refuse son rôle dans la nouvelle série Apple TV +

Le sujet de Rétrécissement — qui met également en vedette et est co-créé par Jason Segel – est une méditation sur le chagrin, la tragédie et la dépression, autant qu’une série comique. Segel a déjà été ouvert sur ses propres problèmes de santé mentale dans la vraie vie, racontant à Yahoo! Divertissement:

Parlant de collaboration avec les personnes susmentionnées Ted Lasso famille, Segel a dit :

« Je pense que l’une des choses que les émissions ont en commun est qu’elles sont porteuses d’espoir. À la fin de [Shrinking] épisodes, même s’ils traversent des choses vraiment compliquées et qu’ils sont en deuil et qu’il y a une perte, je pense que le message de la série est le suivant : « Hé, nous sommes tous dans le même bateau ». Aucun de nous ne sort indemne de cette vie et il y a en fait un certain réconfort là-dedans.