Le co-créateur de The New Mutants, contre le film

Les nouveaux mutants Il a subi tellement de retards, que l’on s’étonne encore que le long métrage ait pu sortir juste après l’ouverture des salles en pleine pandémie. Le dernier ruban de l’univers X-Men Comme nous le savons jusqu’à présent, cela ne convainc pas les critiques, et il semble que ni le public, mais la voix la plus critique du projet Bob McLeod, le co-créateur et dessinateur de la bande dessinée, comme expliqué dans un post de Facebook.

“J’ai été très déçu de ne pas avoir Dani tresses, même si j’aime ça Chasse au Blu. J’ai été déçu que Rahne Elle n’était pas rousse et n’avait pas les cheveux hérissés, même si j’adore Maisie Williams. J’ai été déçu que Sam ne soit pas grand et maigre, même si j’adore ça Charlie Heaton. Mais j’ai surtout été déçu parce que Robert Il n’a pas la peau courte et foncée. Un autre exemple de «blanchiment» à Hollywood. Il n’y a juste aucune excuse“. McLeod il est particulièrement critique des changements que les personnages ont subis, et pas tant des acteurs, qu’il valorise positivement.

Mais ce qui l’a le plus surpris, c’est qu’ils ont même fait une erreur en ajoutant son nom au générique: “Josh Boone Cela a effacé tout ce que j’avais sur l’apparence de ces personnages. Et maintenant que la cassette est enfin sortie, Ils ont apparemment crédité quelqu’un du nom de Bob Macleod comme créateur. Ils n’ont même pas pris la peine de vérifier l’orthographe de mon nom sanglant au cours des 3 dernières années. Et cela ne peut pas être corrigé. Ce sera sur bande pour toujours. J’en ai, je pense, très marre de ce projet“.

On ne sait pas comment les New Mutants vont fonctionner au box-office (on soupçonne ça mal, car en plus correspond à Tenet dans de nombreux pays), mais même s’il a été un succès, le film est voué à n’avoir aucune suite. Maintenant que Disney a été fait avec la propriété intellectuelle, ce sera elle qui relancera tout ce que nous avons vu dans cette saga depuis 2000.

