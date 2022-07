Le co-créateur de Stranger Things répond aux critiques de l’émission de Millie Bobby Brown

Brown, qui joue Eleven dans la série à succès, avait admis qu’elle avait peur de la possibilité que son personnage meure, plaisantant sur le fait que le casting était devenu si grand qu’ils ne pouvaient pas intégrer tout le monde dans une photo d’équipe.

Elle a déclaré à The Wrap plus tôt cette année : « Nous avons tous peur que l’un de nous meure », avant que Schnapp n’ajoute : « L’un de nous va mourir. Ou plus. Le casting est si important. »

Reconnaissant que le casting était « beaucoup trop gros », Brown a poursuivi : « La nuit dernière, nous n’avons même pas pu prendre une photo de groupe parce que nous étions environ 50. Je me suis dit : « Tu dois commencer à tuer des gens ».

Millie Bobby Brown a plaisanté en disant que les frères Duffer étaient des «Sallies sensibles» face au manque de décès de personnages dans Choses étranges. Crédit : Netflix

« Les frères Duffer sont deux Sallies sensibles qui ne veulent tuer personne. Nous devons être Jeu des trônes. Nous devons avoir l’esprit de Jeu des trônes, » elle a ajouté.

« Tuez-moi ! Ils ont essayé de tuer David et ils l’ont ramené !

Naturellement, les commentaires ont finalement fait leur chemin vers les frères Duffer eux-mêmes.

Le sujet a été abordé lorsque Matt est apparu sur le Heureux Triste Confus podcast, disant avec défaite de la nouvelle: « Nous avons entendu. »

Il a poursuivi: «Comment Millie nous a-t-elle appelés? Elle a dit que nous étions des « sallies sensibles ». Elle est hilarante. Croyez-nous, nous avons exploré toutes les options dans la salle d’écriture.

« Tout comme une hypothèse complète, si vous tuez Mike [Finn Wolfhard]c’est comme… c’est déprimant… nous ne sommes pas Jeu des trônes. C’est Hawkins, ce n’est pas Westeros. Le spectacle devient non Choses étranges plus, parce que vous devez le traiter de manière réaliste, non ? »

Matt Duffer a déclaré que tuer des personnages principaux serait « déprimant ». Crédit : Netflix

Duffer a ensuite utilisé le personnage de Barb, qui a été tué dans la première saison, comme exemple.

« Donc, même lorsque Barb meurt, il y a deux saisons pour lutter contre cela, alors imaginez – est-ce quelque chose que nous souhaitons explorer ou non? » il a dit.

Cependant, il a averti que d’autres décès étaient « sur la table » alors que les choses se dirigent « vers la fin », ajoutant: « C’est moi qui me défends essentiellement contre ces accusations de Millie Bobby Brown et explique qu’il y a des vies derrière, et ce n’est rien à faire avec ma sensibilité. Alors voilà Millie.