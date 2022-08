Le co-créateur de Rick et Morty, Justin Roiland, déclare que la saison 6 est « F ** king Amazing »

« Je pense que nous sommes enfin de retour dans le rythme de Rick et Mortyet je pense que la saison 6 est… Je ne pensais pas particulièrement que la saison cinq était mauvaise, mais la saison six est f ** king incroyable.

Selon Kotaku : « C’est la saison six et Rick et Morty sont de retour! Ramassez là où nous les avons laissés, pire pour l’usure et en panne de chance.