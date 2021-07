Le co-créateur de Never Have I Ever aborde la réaction contre la différence d’âge « effrayante » de Devi et Paxton dans la vie réelle

Maitreyi Ramakrishnan (Devi) a en réalité 19 ans et Darren Barnet (Paxton) 30 ans.

Je n’ai jamaisLe co-créateur de Lang Fisher a abordé la différence d’âge réelle entre ses principales stars Maitreyi Ramakrishnan et Darren Barnet.

La série Netflix est centrée sur Devi, une adolescente indo-américaine maladroite, qui traite toujours la mort subite de son père et cherche désespérément un petit ami. Saison 2 de Je n’ai jamais a atterri sur Netflix la semaine dernière et les fans étaient ravis de savoir enfin si Devi (Maitreyi Ramakrishnan) se retrouve avec Paxton (Darren Barnet) ou Ben (Jaren Lewison).

Cependant, depuis la sortie de la saison 2, les fans ne font que remarquer l’écart d’âge entre Maitreyi et Darren. Alors que les deux jouent rétrospectivement des jeunes de 15 et 16 ans, en réalité Maitreyi a 19 ans et Darren a 30 ans – une différence d’âge de 11 ans. Le tournage de la saison 1 a commencé en juillet 2019, ce qui signifie que Maitreyi aurait eu 17 ans à l’époque et Darren aurait eu 28 ans.

Le co-créateur de Never Have I Ever aborde la réaction contre Devi et Paxton. Image : Netflix

Alors que certains téléspectateurs ont dit qu’il s’agissait simplement d’agir, beaucoup ont qualifié le casting de « effrayant », en particulier parce que Darren joue l’intérêt amoureux de Maitreyi et que les deux ont partagé des scènes romantiques ensemble. « Je veux que l’équipe de casting de Never Have I Ever soit en prison, l’acteur de Paxton a mon âge (30 ans) et l’actrice de Devi a… 19 ans ? » un téléspectateur a écrit.

Un autre a ajouté: « C’est vraiment effrayant que tout le monde n’ait jamais pensé qu’il était acceptable de mettre Maitreyi, 19 ans, avec un mec de 30 ans, Darren ??? Est-ce que personne d’autre ne voit en quoi ce n’est pas un bon écart d’âge? »

Je veux que l’équipe de casting de Never Have I Ever soit en prison, l’acteur de Paxton a mon âge (30 ans) et l’actrice de Devi a… 19 ans ? – boycottez Eataly (@musafirani) 20 juillet 2021

C’est vraiment effrayant que tout le monde n’ait jamais pensé qu’il était acceptable de mettre Maitreyi, 19 ans, avec un mec de 30 ans, Darren ??? Personne d’autre ne voit en quoi ce n’est pas un bon écart d’âge ? – Oncle Jalebi MD (@YoGurlSimi) 16 juillet 2021

Je pense que je l’ai dit la dernière fois, mais ils n’ont vraiment pas pu trouver un acteur adapté à l’âge de Paxton dans Jamais je n’ai jamais ? – ashlee (@brlytolérable) 15 juillet 2021

AU REVOIR JE VOIS JUSTE LA DIFFÉRENCE D’ÂGE ENTRE L’ACTEUR ET L’ACTRICE EN JAMAIS JE N’AI JAMAIS JAMAIS CE MEC EST 30 ET ELLE 19 WTH – ana ️ (@ana3012_) 16 juillet 2021

Je veux regarder jamais je n’ai jamais s2 mais je ne peux tout simplement pas surmonter l’écart d’âge entre les acteurs – caitlin – verrouillage de la rue de la peur (@euphoriccazzie) 18 juillet 2021

Lang Fisher a en fait abordé le contrecoup dans une interview de 2020 avec NewsWeek après la sortie de la saison 1, insistant sur le fait qu’ils ne connaissaient pas réellement l’âge de Darren lorsqu’ils l’ont choisi. « Nous voulions [our cast] se sentir comme de vrais adolescents. Notre seule valeur aberrante est Darren, qui a presque 20 ans. Vous ne pouvez pas demander à quelqu’un quel âge il a lorsqu’il auditionne », a expliqué Fisher.

« Vous devez juste supposer qu’ils ont un âge raisonnable. Je ne pense pas que nous ayons découvert son âge avant d’être en pleine saison, puis nous nous sommes dit: » Oh, d’accord. » J’ai supposé qu’il avait 20 ans. »

