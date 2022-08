Le co-créateur de Little Ellen s’ouvre sur l’annulation surprise de HBO Max

La fusion Warner Bros. Discovery a fait de nombreuses victimes avec la suppression de divers films et émissions, le tout dans le but de réduire les coûts et d’adopter une nouvelle stratégie créative. Une nouvelle direction qui sera prise avec HBO Max consiste à réduire la programmation destinée aux familles et aux enfants. Après Chroniques de Gordita a été supprimé après une saison à la suite de ce changement, il a été rapporté peu de temps après que Petite Hélène avait également été annulé après deux saisons sur la plateforme de streaming.

Se faire annuler n’est jamais une bonne chose, mais c’est encore pire quand il y a des épisodes terminés qui ne verront plus jamais le jour. 20 épisodes avaient été produits pour les troisième et quatrième saisons prévues de Petite Hélène, mais avec l’annulation de la série, tous ces épisodes ont été mis de côté. Pire encore, les deux premières saisons qui étaient auparavant diffusées sur HBO Max ont été supprimées, presque comme si la série n’avait jamais existé.

Dans une nouvelle interview avec Variety, la co-créatrice de la série, Jennifer Skelly, a parlé de Petite Hélène se faire hacher. Selon Skelly, l’équipe de l’émission a été informée en juin que la troisième saison avait simplement été repoussée à 2023. Peu de temps après, ils ont appris que l’émission avait été carrément annulée et complètement retirée de HBO Max. C’était « dévastateur », comme l’explique Skelly, décrivant comment la série a été victime des guerres de streaming.

« C’est vraiment dévastateur. J’ai travaillé sur un million de choses qui n’ont jamais vu le jour, mais il est assez rare que vous alliez aussi loin dans le tuyau – c’est littéralement fait – et ça ne verra toujours pas la lumière du jour. Dans la culture du streaming, je ne sais pas tout sur la façon dont ce processus est effectué. Mais pour moi, il semble que ‘Eh bien, vous les avez. Basculez simplement un interrupteur. Ils sont faits et ils sont livrés. Mais évidemment, il se passe tellement de trucs d’entreprise en termes de ce que cela signifie pour eux financièrement.

«Il y avait des scénaristes qui avaient leurs premiers épisodes dans ce dos de 20 ans, et il y avait des réalisateurs qui ont eu leur première chance de réaliser. Nous avons eu beaucoup de premières dans notre équipe, et ils ne verront pas ces épisodes à la télévision et ne verront pas leur crédit. C’est vraiment dur. Je ne pense pas que les gens vont éviter de travailler avec ce studio ou même nécessairement pouvoir savoir quoi demander dans le contrat pour se protéger, car les paramètres dans un an et demi vont encore être différents .”

Bien sûr, cela n’a probablement pas aidé qu’Ellen DeGeneres ait souffert de ses propres controverses sans rapport ces dernières années, en particulier concernant les allégations d’un « lieu de travail toxique » dans les coulisses de son talk-show. Cela a peut-être rendu les nouveaux cuivres de Warner Bros. Discovery plus inquiets à l’idée d’aller de l’avant avec une émission de dessins animés basée sur la célébrité. Avec son émission-débat se terminant également cette année, il est possible que la marque Ellen ait été considérée comme moins précieuse qu’elle ne l’était lorsque l’émission a été commandée pour la première fois en série chez HBO Max.

« Nous étions une tempête parfaite de beaucoup de choses, car la marque Ellen a également souffert ces dernières années. Notre émission n’allait pas recevoir une tonne d’amour de toute façon pour cette raison. Nous avons commencé au point culminant d’elle carrière, mais au moment où il a été animé – parce qu’il faut une éternité pour faire quelque chose dans l’animation – sa marque était dans un endroit vraiment différent, et son émission se terminait.

Le temps nous dira si Petite Hélène ne revient jamais dans une nouvelle maison, mais pour l’instant, il n’est diffusé nulle part.