Nous n’avons pas beaucoup vu Jimmy McGill en mode Saul Goodman dans Better Call Saul, et il y a une raison à cela.

Le co-créateur de Better Call Saul explique pourquoi il n’y avait pas plus de Jimmy en tant que Saul Goodman

Trop de scumbags de la vie réelle bénéficiant d’une couverture médiatique constante ont affecté l’écriture de Tu ferais mieux d’appeler Saul. Avant que la série ne fasse ses débuts sur AMC en 2015, Bob Odenkirk est apparu pour la première fois en tant que Saul Goodman dans la série mère de l’émission. Breaking Bad. Dans l’émission originale, Saul Goodman d’Odenkirk était dépeint comme louche et complice, bien qu’il soit exceptionnellement bon dans son travail d’avocat.





Tu ferais mieux d’appeler Saul a montré aux téléspectateurs une autre facette de Saul Goodman, cependant, en entrant dans la trame de fond de l’avocat flashy. Avant d’adopter l’alter-ego de Saul Goodman, Jimmy McGill espérait devenir avocat de la bonne manière en se joignant au cabinet de son frère. Au cours de six saisons, les fans sont tombés amoureux de Jimmy alors qu’il rencontrait une lutte après l’autre, ce qui a contribué à le faire tomber dans le terrier du lapin qui l’a conduit à se transformer en criminel que les fans de sleazeball connaissent depuis Breaking Bad.

Dans la dernière saison de Tu ferais mieux d’appeler Saulles fans ont pu voir Jimmy franchir cette dernière étape pour devenir le Saul Goodman que Walter White (Bryan Cranston) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) rencontrent dans Breaking Bad. Bien que nous voyions certaines scènes d’Odenkirk en plein mode Saul Goodman, elles étaient limitées en faveur de passer plus de temps avec Jimmy McGill. Comme Odenkirk le dit à Empire Magazine (via Slash Film) dans le dernier numéro, il pense que les fans ont passé juste le bon temps avec le personnage.

« Oh, c’était un montant parfait pour moi. Il n’y a pas grand-chose pour Saul. Saul est en fait l’une des itérations les plus faciles à jouer du personnage. La vie est plutôt simple pour lui. »





Plus besoin de Saul Goodman

Breaking Bad créateur Vince Gilliganqui a créé Tu ferais mieux d’appeler Saul avec Peter Gould, a également pesé sur la situation. Il a dit que les téléspectateurs « étaient tombés amoureux de Jimmy », ce qui rendait inutile de « passer plus de temps avec Saul Goodman » que ce qui était absolument nécessaire pour l’émission. Gilligan est également d’accord avec la théorie qui lui a été présentée selon laquelle il y a suffisamment de personnes « méprisables » dans le monde réel dont les gens parlent pour qu’il ne pense pas que ce soit le bon moment pour remettre quelqu’un comme Saul Goodman au premier plan, tandis que Jimmy McGill est une autre histoire.

« Je pense que votre psychanalyse est juste pour l’argent. Il y a tellement de personnes méprisables, de vraies personnes dans le monde maintenant, sur un fil d’actualités tous les jours. Donc, il y a cinq, six, sept ans, j’aurais pu supporter davantage Saul Goodman. Nous aurions peut-être pu avoir une saison de Saul Goodman seulement. Mais il y a tellement de sh * theels dans le monde en ce moment, qui réussissent et excellent et retiennent toute notre attention. Ma capacité à en supporter un autre, aussi fictif soit-il, probablement atténué. »

Cela signifie peut-être aussi que Rhea Seehorn ne jouera pas un personnage plus sournois lorsqu’elle retrouvera Gilligan. Comme cela a été rapporté, Gilligan a recruté l’actrice Kim Wexler pour être sa star pour sa prochaine série. En préparation chez Apple TV+, la série de science-fiction sans titre a déjà reçu une commande de 2 saisons. Pendant ce temps, Odenkirk restera à AMC en tant que star de la prochaine série Homme hétéro.