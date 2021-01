Le co-créateur de Ben 10 pénètre dans le système de crédit d’Hollywood sur les films de bandes dessinées

Tout le monde sait que Stan Lee a joué un rôle majeur dans la création de certains des plus grands personnages de bandes dessinées de tous les temps. Mais peu de gens connaissent les auteurs et les artistes de bandes dessinées qui sont responsables des romans graphiques de super-héros qui ont ensuite été adaptés en films pour le MCU et le DCEU. Ces écrivains et artistes voient rarement un sou des milliards de dollars que ces films rapportent au box-office. Dans une nouvelle chronique pour BleedingCool, le co-créateur de Ben 10, Steven T. Seagle, a critiqué la façon dont les studios de cinéma écartent le travail acharné des gens de l’industrie de la bande dessinée.

« Non … » Merci « ne suffit pas. Je suis fatigué de regarder des super-héros et d’autres films à succès et séries télévisées de genre, et voir le tout dernier crédit être une bande de créateurs de bandes dessinées inspirants regroupés pour le « crédit » sans crédit de « merci » tandis que d’autres s’attribuent le mérite des aspects concrets et tangibles de ce film ou de cette émission de télévision qui a été entièrement coupé du travail des personnes qui ont laissé les « remerciements ». Et puis l’inévitable liste de les gens à qui la production a oublié de donner même un « Merci » tout en se souvenant pleinement d’utiliser leurs idées. «

La question du crédit pour les films de super-héros a longtemps été un point de discorde. Depuis l’entreprise DC Comics détient les droits sur des personnages comme Superman et Batman, il est crédité pour la création des personnages, alors qu’en réalité, les personnages ont été créés par des artistes comme Bob Kane et Bill Finger, et Jerry Siegel et Joe Shuster. Ces artistes ont du mal à obtenir une compensation pour leur travail au-delà des honoraires d’indépendant standard de l’entreprise, alors même que l’entreprise gagne des milliards en fonction de leurs idées. Selon Steven T. Seagle, clouer un «merci spécial» aux artistes de bande dessinée dans le générique de fin n’est pas presque suffisant pour rembourser leurs contributions.

« L’idée que certains créateurs sont assez flattés en voyant leur nom » là-haut « – n’importe où à l’écran a conduit les méga-productions à faire exactement cela. » Vous voyez votre nom?! Vous êtes les bienvenus! « Mais le fait est que ces idées originales sont dans l’ADN même de ces grandes productions. Ce ne sont pas des idées après coup, elles sont la pensée elle-même. Le film ou la série télévisée n’aura pas la forme qu’il a. sans les idées de ces créateurs originaux. Les acteurs ne joueraient souvent pas les personnages comme ils le font sans la conception originale. La base de fans qui se tournent vers ces éléments originaux du film ou de la série télévisée par nostalgie est spécifiquement dégoûtée par la la présence de l’œuvre précédente. Les nouveaux fans qui réagissent au film ou à l’émission de télévision réagissent souvent aux rythmes de l’histoire, aux tropes de personnages, aux intrigues et aux conceptions visuelles qui ont fonctionné dans le récit original des histoires et qui travaillent à nouveau de la même manière.

Dans le reste de l’article, Seagle répète son point de vue selon lequel les créateurs de bandes dessinées méritent une rémunération proportionnelle au succès du film réalisé en fonction de leurs personnages et de leurs créations. Bien que la demande semble assez logique, le chemin sera long et difficile pour que les studios hollywoodiens l’acceptent, car cela impliquerait qu’ils doivent partager les bénéfices de leurs films avec les artistes de bande dessinée. Et s’il y a une chose que l’histoire d’Hollywood nous a apprise, les studios détestent absolument se séparer de leur argent. Cette nouvelle a éclaté pour la première fois à Bleeding Cool.

