Le clubhouse a besoin de plus de modération: il peut fomenter la désinformation et la haine en ligne

Si les réseaux sociaux sont là rejoindre ou diviser est une question que beaucoup se posent depuis des années maintenant, et les mêmes questions seront tôt ou tard également abordées en Italie en ce qui concerne le réseau social du moment – c’est-à-dire Pavillon. La plate-forme basée sur des conversations audio en temps réel recueille des critiques enthousiastes de la part de ceux qui y sont déjà, mais le fait qu’elle ne soit arrivée ici que récemment ne devrait pas conduire à ignorer les critiques déjà formulées à l’étranger de quelques jours, voire semaines et mois: en effet, selon les observateurs, journalistes et chercheurs, la nature du Clubhouse cache potentiel pour la diffusion de incitations à la violence et à la division, et les gestionnaires devront prendre la menace au sérieux pour éviter que la situation ne devienne incontrôlable.

Clubhouse comme les autres réseaux sociaux

En général, la double nature des plateformes de communication en ligne est connue depuis un certain temps. Les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter facilitent la prise de contact, mais ce faisant ils amplifient les liens à des groupes spécifiques auxquels ils appartiennent, en discriminant ceux qui n’en font pas partie, en renforçant les condamnations jusqu’à les transformer en dogmes et ils diffusent des informations qui se propagent en fonction de leur impact émotionnel plutôt que leur véracité. Clubhouse – c’est la plainte de ceux qui suivent son développement aux États-Unis d’abord puis dans le reste de l’Europe – ne fait pas exception et présente en effet des aspects qui le mettent plus en danger que d’autres destinations en ligne.

Les questions controversées

La plateforme est née en mars 2019 aux États-Unis avec des règles très précises: en plus d’un système d’invitation qui n’a pas encore été aboli, elle fournit interdiction de diffusion à l’extérieur (les enregistrer ou les transmettre en temps réel) l’audio généré à l’intérieur des pièces. Cela a rendu difficile de parler et de décrire le réseau social dans les mois de sa naissance, mais cela a également fait en sorte que ceux qui le soutiennent positions racistes, antisémite et généralement violent ou intolérant, il se sentait plus protégé en en discutant dans l’application; la plainte est venue de l’entrepreneur et chercheur Sarah Szalavitz, mais ces derniers mois, plusieurs incidents et les réactions qui en résultent ont obligé les développeurs d’applications à parler ouvertement du phénomène.

La position des managers

Dans une intervention publique sur le sujet daté Octobre 2020 Les gérants du clubhouse ont dû clarifier leur position sur des phénomènes tels que racisme, suprémacisme, discours de haine et antisémitisme, en veillant à ce que vous ayez un plan de modération et de suppression des contenus violents pouvant accueillir l’élargissement de la communauté Dans les semaines qui ont suivi, cependant, Clubhouse a doublé le nombre d’utilisateurs et a atterri en Europe et à l’Est, où des phénomènes similaires risquent de se répéter également du fait que les langues parlées – en se multipliant – nécessiteront l’application. techniciens de faire un plus grand effort pour la modération du contenu.

Le défi du futur

Ici, la situation est encore loin de se transformer en ce qu’elle est décrite à l’étranger, mais les prodromes ne manquent pas. La communauté d’utilisateurs italiens augmente et la modération des salles n’est laissée qu’à deux éléments: le premier est i modérateurs de réunion, qui ne sont que de simples utilisateurs de la plateforme; les seconds sont je boutons de rapport contenu, qui doit toujours être activé par les utilisateurs et qui renvoie à une équipe de collaborateurs du groupe chargée de vérifier la validité des rapports.

La taille de cette équipe n’est pas connue, mais le défi qui les attend dans le monde est rude: gérer des milliers (bientôt des dizaines de milliers) de salles avec des utilisateurs qui parlent des dizaines de langues différentes. Tout en temps réel et sans même considérer le thème de fausses nouvelles – qui ne violent pas les conditions d’utilisation du service mais qui, diffusées via les réseaux sociaux, ont déjà démontré ailleurs qu’elles peuvent créer des dommages à l’échelle macroscopique.

