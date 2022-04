Le clip refait surface de l’épisode First Dates montre «la date la plus gênante du monde»

Capturé pour la première fois lors d’un épisode de 2018 de Premiers rendez-vous Australieun extrait de la date inconfortable de Libby et Nick a été republié par l’utilisateur de TikTok Ukdrilla1800, et très franchement, quelqu’un a besoin d’avoir des mots avec le garçon.

Après avoir dit à Libby qu’il voulait diviser la facture de la manière la plus longue et la plus inconfortable possible, Nick fouille alors dans sa poche arrière pendant un laps de temps pathétiquement court avant de déclarer : « Je pense que mon portefeuille pourrait en fait être à l’extérieur, assez étrangement. ”