Le clip Lightyear a Buzz et son équipe en train de mettre en place une mission impossible

Buzz Lightyear et son équipe ont élaboré un plan dans le dernier clip de la prochaine sortie de Pixar, Année-lumière. Mettant en vedette l’acteur de Marvel Chris Evans en tant que personnage principal, les images ont été publiées sur les réseaux sociaux avec l’aimable autorisation de Discuter du filmet taquine le film d’aventure de science-fiction à l’ancienne qui séduira et captivera sans aucun doute le public lorsqu’il débarquera plus tard ce mois-ci.

Produit par Pixar Animation Studios et distribué par Walt Disney Studios Motion Pictures, Année-lumière agira à la fois comme un Histoire de jouet spin-off et un film dans l’univers. L’histoire tourne autour de l’origine de la fiction Buzz Lightyear, le personnage qui a inspiré la figurine d’action populaire dans le Histoire de jouet la franchise. Année-lumière suit Buzz alors qu’il se prépare à embarquer pour son premier vol d’essai pour explorer de nouvelles galaxies pour Star Command. Abandonné sur une planète hostile à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre, aux côtés de son commandant et de son équipage, Buzz doit essayer de trouver un moyen de rentrer chez lui à travers l’espace et le temps. L’arrivée de Zurg, une présence imposante avec une armée de robots impitoyables et un programme mystérieux, complique les choses et menace la mission. Buzz pourrait bien être le seul espoir de l’arrêter et de sauver la galaxie.

Réalisé par Angus MacLane, Année-lumière étoiles Capitaine Amérique lui-même, Chris Evans, en tant que voix du personnage principal. La sortie de Pixar comprendra également un casting de soutien stellaire aux côtés de l’acteur Marvel et comprend Keke Palmer comme Izzy Hawthorne, Dale Soules comme Steel, Taika Waititi comme Morrison, Peter Sohn comme Sox, Uzo Aduba comme Alicia Hawthorne, Mary McDonald-Lewis comme Qurinside, Efren Ramirez comme Diaz, Isiah Whitlock Jr. comme commandant Burnside et James Brolin comme empereur Zurg.

Année-lumière verra Pixar adopter une approche quelque peu méta du monde de Histoire de jouet, le film étant une sortie Buzz Lightyear qui aurait été vue par Andy. Donc, pour vous faciliter la tâche, imaginez que vous êtes Andy lorsque vous regardez Lightyear. Cette approche est intéressante et pourrait ouvrir un tout nouveau monde pour Pixar en termes de potentiel Histoire de jouet retombées.





Année-lumière le réalisateur Angus MacLane a (au moins tenté) d’expliquer comment le film s’intègre dans l’univers de Pixar en disant : « ‘Se dérouler dans le monde de Toy Story’ est un peu bizarre. Une autre façon d’y arriver, c’est une action de science-fiction simple film sur le personnage de Buzz l’Éclair. Dans l’univers de Toy Story, ce serait comme un film que Andy aurait peut-être vu, qui lui aurait donné envie d’une figurine de Buzz l’Éclair.

Pour le différencier davantage de la version plastique de Buzz, Lightyear ne ramènera pas Tim Allen pour exprimer le personnage. Au lieu de cela, Chris Evans fournira la voix du Space Ranger, MacLane expliquant pourquoi cela est nécessaire et pourquoi la star du MCU était le bon choix. « Nous avions besoin d’une nouvelle voix pour Buzz. Il avait besoin d’un son agréable et riche, capable d’être à la fois dramatique et comique – et surtout, il devait être héroïque sans paraître arrogant ou dense », a déclaré le cinéaste. » C’est un défi de taille, et nous avons immédiatement su que nous devions demander à Chris.





Année-lumière devrait sortir en salles aux États-Unis le 17 juin 2022.