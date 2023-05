Le clip exclusif On Our Way révèle Meta Mind-Melt

L’acteur sous-estimé Sophie Lane Curtis est déjà, à 27 ans, en train de réaliser son premier long métrage avec Sur notre chemin, et elle enfreint les règles. C’est un méta-film méticuleusement qui entremêle avec audace des chronologies apparemment disparates (du passé et du futur aux faits et à la fiction) tout en explorant les tentatives d’un jeune cinéaste d’écrire et de réaliser son premier film. Sur notre chemin a un casting phénoménal qui comprend Micheal Richardson, James Badge Dale, Jordana Brewster, Keith Powers, Vanessa Redgrave, Franco Nero, Paul Ben-Victor et Ruby Modine, et sortira en salles, Amazon Prime et VOD, le vendredi 19 mai .

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Le synopsis se lit comme suit :

On Our Way est centré sur un jeune cinéaste tourmenté qui lutte pour écrire sur la perte de l’amour de sa vie, terrifié que revivre son passé l’emprisonne. Abordant les thèmes de la dépression, des traumatismes et surtout de la volonté de continuer, le film explore la capacité de l’art à guérir les blessures qui l’inspirent.

Vous pouvez visionner un extrait fascinant du film ci-dessous, qui présente les légendaires acteurs mariés Vanessa Redgrave et Franco Nero en tant que personnages grands-parents dans le scénario du protagoniste :





Il ressort clairement du clip que Sur notre chemin n’est pas le film moyen. Comme si Charlie Kaufman refait Animaux nocturnes, Le film de Curtis est un gâteau en couches de perte, d’amour, d’art, de frustration et de beauté. C’est à la fois très personnel et une méditation plus grandiose sur la nature du film lui-même. Son caractère unique a été acclamé; Sur notre chemin a été présenté en première internationale à Tallinn Black Nights et au Ischia Global Film Festival, où il a reçu le prix du meilleur réalisateur (Curtis) et du meilleur acteur (Richardson).

Le film pittoresque et visuellement vibrant a utilisé des régions de New York et du sud de la France pour raconter l’histoire d’un écrivain et cinéaste qui perd l’amour de sa vie (Curtis, assumant le triple devoir d’acteur, d’écrivain et de réalisateur), ce qui met son premier film dans une nouvelle perspective. Ces endroits magnifiques incluent le célèbre château français de Tony Richardson, Le Nid du Duc.

En relation: Les meilleurs débuts de réalisateur de 2022, classés

Curtis a fait un excellent travail dans le film d’Amir Naderi lanterne magique et avec des petits rôles dans le film de Natalie Portman Vox Lux et dans le film L’enfance d’un chef. Les deux sont dirigés par Brady Corbet, qui sert de producteur pour Sur notre chemin et est par coïncidence aussi un acteur devenu réalisateur. Corbet a appris de certains des meilleurs réalisateurs des 20 dernières années après avoir joué dans les films Force Majeure, Clouds of Sils Maria, Olive Kitteridge, Melancholia, Martha Marcy May Marlene, Funny Gameset Peau mystérieuse.

Sur notre chemin est produit par Siena Oberman d’Artemis Pictures, John Reyes Doyle et Julio Lopez Velasquez de Tomorrowland Productions, Heliya Alam, Andrea Bucko de SugarRush Pictures, Kyle Stroud de Carte Blanche et Joe Barbagallo de BarBHouse Productions, et sortira en salles, Amazon Prime et VOD, vendredi 19 mai. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous pour plus d’informations et un aperçu de son magnifique style visuel et de son ton.