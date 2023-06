Le clip exclusif Jagged Mind livre le message glaçant derrière le dernier thriller psychologique de Hulu

Hulu célèbre le mois de la fierté avec son nouveau psychologique queer horreur polar Esprit déchiqueté, qui est maintenant disponible pour regarder sur la plateforme de streaming. Le film est réalisé par Kelley Kali (Merci d’avoir posé la question) et met en vedette Maisie Richardson-Sellers et Shannon Woodward.





L’histoire est centrée sur une femme qui souffre de visions étranges qui forment un puzzle plus grand, car elle est en fait piégée dans une boucle temporelle, et tout semble être lié à sa nouvelle petite amie. Au fur et à mesure que l’histoire se déroule, elle devra assembler les pièces dans sa tête pour essayer de comprendre ce qui se passe, comme le dernier extrait du film le taquine :

Maisie Richardson-Sellers était l’une des grandes stars de l’annulation Arrowverse série Les légendes de demain de DC, où elle a joué divers personnages au sein de l’équipe, le plus populaire étant Vixen/Amaya Jiwen. De plus, elle faisait partie du casting de Les originauxune autre émission populaire du réseau, dérivée de Les journaux de vampires.

Shannon Woodward est quant à elle reconnue pour avoir interprété Dina dans Le dernier d’entre nous, partie IIbien qu’elle ait également participé à d’autres projets importants tels que Westworld, Malcolm au milieuet le classique Nickelodeon des années 90 Clarissa vous explique toutparmi beaucoup d’autres.

Esprit déchiqueté met également en vedette Rosaline Elbay, Jimmy Jean-Louis, Brandi Huzzie, Brandi Huzzie, Kate Szekely, Benjamin Valenzuela, Casey Ford Alexander, Sidnei Barboza, Harsh Milan et Lamar Usher.





L’histoire récente des histoires d’horreur queer

Esprit déchiqueté arrive à un moment idéal pour les histoires queer dans le genre de l’horreur. Bien que la communauté LGBTQ + ait pu trouver une représentation décente tout au long de son histoire dans les films d’horreur, ces dernières années ont vu une résurgence des histoires queer dans le genre.

de Netflix Rue de la peur La trilogie en est un excellent exemple, car la romance de Sarah et Hannah est au centre de toute l’histoire. Hulu a récemment franchi une autre étape importante dans la représentation de la communauté dans le monde de l’horreur avec Jamie Clayton jouant la nouvelle version de Pinhead dans le redémarrage du classique Hellraiser saga.

Blumhouse, un pionnier du genre à bien des égards, a également contribué à des titres exceptionnels ces dernières années, peut-être le plus représentatif étant Ils/Elles, avec Kevin Bacon. Une autre surprise de ces derniers mois a été Des corps, des corps, des corpsun pari risqué réalisé par Halina Reijn.

Et sur le petit écran, l’histoire n’a pas été très différente, Ryan Murphy livrant toutes sortes de personnages et d’histoires dans histoire d’horreur américaineou Don Mancini apportant Chucky retour au sommet du genre avec sa série qui a un protagoniste ouvertement gay.

D’autres spectacles comme Vestes jaunesqui traitent plus d’horreur psychologique que de gore, ont également présenté un large éventail de personnages, y compris des représentants de la communauté LGBTQ + dans des rôles principaux tels que Tawny Cypress et Jasmin Savoy Brown, ce dernier jouant également une femme lesbienne dans le Crier saga dans ses deux derniers épisodes.