Le clip exclusif du Real Wild West taquine les docu-séries occidentales

Le célèbre Far West, où les hors-la-loi se déchaînent et les hommes de loi deviennent des légendes. Le Far West est le grand scénario d'Hollywood, et les prochaines docu-séries en quatre parties Le vrai Far West raconte la véritable histoire de l'époque, avec notre clip exclusif taquinant ce qui va arriver de la série Curiosity Stream. Vous pouvez consulter le clip exclusif de Le vrai Far West au-dessus de.







Le vrai Far West, présenté en première mondiale le 29 juin sur Curiosity Stream aux États-Unis avec des chaînes partenaires dans le monde entier, est l’histoire définitive de l’Ouest américain – au-delà des bandits armés et des hommes de loi – où un groupe diversifié de pionniers a façonné un comté et jeté les bases de l’Amérique moderne. Rejoignez le musicien et barde primé aux Grammy Awards Dom Flemons pour un voyage dans le passé… pour rencontrer les cow-boys noirs et hispaniques, les femmes au foyer, les immigrants et les chefs tribaux qui ont fait face à des opportunités, une ambition, une fortune et des merveilles technologiques sans précédent pour forger de nouvelles chemins à travers le désert.

Réalisé et produit par Alex Sherratt et Sarah V Burns de Roller Coaster Road Productions (L’histoire de la nourriture, les mystères du son, Grandir Hadzabe, L’histoire de la maison), Le vrai Far West couvrira plusieurs sujets et icônes à travers le temps, ainsi que toutes sortes d’experts, d’auteurs et d’historiens, tels que :

le Dr Ora Marek-Martinez, directrice exécutive du Native American Cultural Center, professeure adjointe au département d’anthropologie de la Northern Arizona University et membre fondatrice de l’Indigenous Archaeology Coalition; Dr Alaina E. Roberts, auteure et historienne afro-américaine, Chickasaw et Choctaw primée; et Megan Kate Nelson, auteure et spécialiste de l’histoire de la guerre civile américaine, de l’Ouest américain et de la culture populaire.

Mais ce n’est pas tout, avec Le vrai Far West également prévu d’inclure Renee Laegreid Ph.D, professeur d’histoire, US West, à l’Université du Wyoming; Naelyn Pike, leader de renommée internationale dans le domaine des droits des Autochtones et de l’environnement ; Jedediah Rogers, historien environnemental et public de l’Amérique moderne ; Jeff Sanders, cavalier californien de sixième génération ; Stuart Barber AKA Tame Bill, consultant du vieil ouest; et bien d’autres encore.







Le Real Wild West mettra en vedette Dom Flemons, lauréat d’un Grammy

Prendre les rênes de Le vrai Far West est le musicien primé aux Grammy Awards Dom Flemons, connu sous le nom de The American Songster, avec un répertoire couvrant plus de 100 ans de musique roots américaine. Flemons est un auteur-compositeur, multi-instrumentiste, spécialiste de la musique, acteur, poète slameur, collectionneur de disques et créateur, animateur, producteur de l’American Songster Radio Show sur 650 AM WSM à Nashville, TN.

Flemons a attiré l’attention du public pour la première fois à la fin des années 2000 en tant que membre de l’ensemble à cordes ancien gagnant d’un Grammy, les Carolina Chocolate Drops, et a depuis sorti sept albums, dont la sortie en mars 2023 de Traveling Wildfire. Flemons a été sélectionné pour le prestigieux United States Artists Fellowship Award dans la catégorie des arts traditionnels, qui a été généreusement soutenu par la Fondation Andrew W. Mellon.

Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Curiosity Inc. est la marque de divertissement pour les personnes qui veulent en savoir plus et abrite des films, des émissions et des séries factuels originaux et organisés primés couvrant la science, la nature, l’histoire, la technologie, la société et le mode de vie.

Le vrai Far West La première mondiale est prévue à partir du 29 juin 2023. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous :