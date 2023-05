Le clip exclusif de The Wind & the Reckoning taquine le western historique de Jason Scott Lee

Un puissant moment de perspective entre un père et son fils se joue dans ce clip exclusif du prochain Occidental drame, Le vent et le jugement. Inspiré de faits réels, Le vent et le jugement étoiles Mulane et Dragon: L’histoire de Bruce Lee l’acteur Jason Scott Lee dans le rôle d’un cow-boy qui, avec son jeune fils, se retrouve au centre de la rébellion de Koolau à Hawaï, qui a eu lieu à la fin des années 1800. Vous pouvez consulter le clip exclusif de Le vent et le jugement dessous.





Réalisé et produit par David L. Cunningham (Pour mettre fin à toutes les guerres), Le vent et le jugement a lieu en 1893 à Kauai, après que le royaume hawaïen ait été renversé par des agents et des citoyens américains basés à Hawaï et juste au moment où une épidémie de lèpre engloutit le paradis tropical. Le nouveau gouvernement ordonne que tous les Hawaïens autochtones soupçonnés d’avoir la maladie soient bannis définitivement dans une colonie éloignée de l’île de Moloka’i, connue sous le nom de «l’île de la tombe vivante».

Lorsqu’un cow-boy local nommé Ko’olau (Jason Scott Lee) et son jeune fils Kalei (Kahiau Perreira) contractent la maladie redoutée, ils refusent que leur famille soit séparée, déclenchant un affrontement armé avec les autorités brutales de l’île blanche qui feront de Ko ‘olau et sa femme, Pi’ilani (Lindsay Marie Anuhea Watson) héros pour les âges.

Jason Scott Lee et Lindsay Watson dirigent The Wind & the Reckoning

Divertissement Lynmar

Le vent et le jugement est en fait basé sur des événements historiques réels et les mémoires de Pi’ilani, l’épouse d’un des combattants, qui ont été publiés en 1906 sous le titre Ka Moolelo oiaio ou Kaluaikoolau (ou La véritable histoire de Kaluaikoolau). Avec Jason Scott Lee dans Ko’olau, Lindsay Watson dans Pi’ilani et Kahiau Perreira dans Kaleimanu, ainsi que Johnathon Schaech, Henry Ian Cusick, Lance Kerwin, Matt Corboy, Ron Yuan, Sisa Gray, Nick Masciangelo, Kelemete Misipeka, Alex Farnham et Mark Medeiros, Le vent et le jugement promet d’être une histoire puissante sur un père et son fils sur fond de préjugés et de rébellion.

Le vent et le jugement a déjà été présenté en première au Festival du film de Boston en septembre de l’année dernière, où il a reçu le prix du meilleur film. Et c’est loin d’être le seul prix qui Le vent et le jugement a gagné, le western historique recevant également le prix Kumeyaay et le prix du meilleur long métrage du public au Festival international du film de San Diego.

Le vent et le jugement devrait atterrir dans certains cinémas à partir du 12 mai avant de devenir disponible à la location en ligne à partir du 2 juin 2023 avec l’aimable autorisation de Lynmar Entertainment. Vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous: