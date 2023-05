Le clip exclusif de Mercy montre les compétences de Leah Gibson

Le réalisateur Tony Dean Smith revient à l’action dans Miséricordeun thriller militaire de Paramount Global Content Distribution, sortira en salles le 12 mai et sortira numériquement le 19 mai. Le film met en vedette l’acteur primé aux Oscars Jon Voight, Les Tudors‘ Jonathan Rhys-Meyers et Jessica Jones » Léa Gibson.





L’histoire est centrée sur un ancien médecin militaire qui se retrouve enfermé dans un hôpital repris par la mafia Iris. Elle doit mettre toutes ses compétences et ses années d’entraînement à l’épreuve pour sauver son fils, qui a été fait prisonnier, tout en combattant ses propres fantômes.

Voici un aperçu exclusif du film, qui se concentre sur Michelle, le personnage de Gibson, et le FBI travaillant à l’extérieur de l’hôpital pour l’aider à sauver son fils :

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Miséricorde met également en vedette Rhys-Meyers comme Sean, Voight comme Patrick Quinn, Sébastien Roberts comme Ellis, Anthony Konechny comme Ryan Quinn, Patrick Roccas comme Johnno, Anthony Bolognese comme Bobby, Bradley Stryker comme Mick, Caitlin Stryker comme Agent Cruz, Mark Masterton comme Danny, Ryan Russell en tant qu’infirmier Kevin, Bobby Stewart en tant que Dr Terrence et Marc-Anthony Massiah en tant que Frank.

Le film sera le 20e de la filmographie de Smith, qui s’est principalement développé en tant que réalisateur de téléfilms tels que Disparition à Yellowstone et La vie secrète des étudiants de première année. de la miséricorde le scénario a été écrit par Alex Wright, connu pour des productions comme Noël à Rome.

Connexes: Répartition de la bande-annonce de Mercy: un film ressemblant à Die Hard dans un hôpital





Jon Voight et le casting de Rest of Mercy

Contenu mondial primordial

A 84 ans, Jon Voight est un acteur plus qu’établi à Hollywood, ayant participé à plus de 40 films dont de grandes franchises telles que Bêtes fantastiques, Transformateurs, Trésor national, Mission impossibleet Tomb Raiderparmi beaucoup d’autres.

En 1979, Voight remporte l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle de Luke Martin dans Hal Ashby. Rentrer à la maison, dans lequel il a joué aux côtés de Jane Fonda. L’acteur fera bientôt partie de l’un des films les plus attendus des prochaines années, Mégalopole de Francis Ford Coppola.

Jonathan Rhys-Meyers possède également un large répertoire depuis qu’il a commencé sa carrière en 1994. L’acteur a eu l’occasion d’incarner de grands rôles comme Elvis Presley lui-même dans Elvis à partir de 2005, année où il a également joué dans l’un des films qui marquera sa carrière, Woody Allen Balle de match.

Comme sa co-vedette, Rhys-Meyers a participé au Mission impossible franchise dans sa troisième tranche. Mais il ne fait aucun doute que son rôle le plus connu est Henry VIII dans la série acclamée Les Tudors. Plus récemment, l’acteur a fait partie d’un autre grand succès télévisé, Vikingsoù il a joué Heahmund pendant 17 épisodes.

Leah Gibson a commencé sa carrière en 2007, et depuis, elle a également eu l’opportunité de faire partie de grandes franchises comme Veilleurs, La saga Twilight et Planète des singes, bien que ses plus grands succès aient été à la télévision. Sur le petit écran, Gibson a fait partie de séries telles que Psych, Surnaturel, Les 100, Jessica Jones et Batwomanoù elle a joué l’un des grands méchants de la série, The Whisper.

Vous pouvez consulter la bande-annonce de Miséricorde dessous: