Le clip exclusif de Mending the Line taquine le drame édifiant de Brian Cox

Un extrait exclusif du drame à venir Réparer la ligne taquine l’histoire édifiante du réalisateur Joshua Caldwell sur la pêche à la mouche et la recherche de la paix. Mettant en vedette Succession acteur Brian Cox, Réparer la ligne devrait arriver dans les salles vendredi et promet d’être le film doucement émouvant, paisible et stimulant que vous recherchiez. Vous pouvez consulter notre clip exclusif de Réparer la ligne dessous.





Réparer la ligne est une histoire sur la recherche de quelque chose pour rendre la vie intéressante. Il y a peu de choses qui correspondent à la sensation d’attraper un poisson à la volée – l’éclair d’électricité traversant la ligne alors qu’elle se resserre, la danse lorsque vous la guidez lentement dans votre filet, le muscle pur de la truite lorsque vous la tenez Dans ta main. Le drame suit John Cotler, un vétéran blessé, alors qu’il retourne aux États-Unis portant toujours les démons de la guerre, troublé de manière obsédante par les attentes quotidiennes des amitiés et des intérêts amoureux. À Livingston, dans le Montana, il rencontre Ike, un pêcheur à la mouche hargneux et têtu de plus de deux fois son âge, et Lucy, une photographe talentueuse devenue bibliothécaire qui lit à haute voix aux vétérans, tous deux en difficulté à leur manière. Tout en se faisant soigner pour ses blessures, à la fois physiques et psychologiques, Colter ne veut que se réengager, avoir quelque chose à mourir. Mais le vrai défi est de trouver une raison de vivre.

Réalisé par Joshua Caldwell (Escale, tristement célèbre) et écrit par Stephen Camelio, Mending the Line met en vedette Brian Cox (X2, Succession), Murs Sinqua (Nounou, les hommes blancs ne savent pas sauter), Perry Mattfeld (Dans le noir), Wes Studi (Le dernier des Mohicans), Patricia Heaton (Tout le monde aime Raymond, le milieu), Chris Galust (Donnez-moi la liberté) et Irène Bédard (Comment faire sauter un pipeline, Pocahontas).

Mending the Line débarque dans les salles vendredi prochain

Le réalisateur Joshua Caldwell s’est efforcé de s’assurer que l’art de la pêche à la mouche soit correctement représenté à l’écran, le cinéaste lui-même étant un pêcheur à la mouche passionné. « Je suis un pêcheur à la mouche et Steven Camileo, qui a écrit le film, est un pêcheur à la mouche. Pour nous, il était super important que nous ayons réussi cet aspect du film », a-t-il déclaré lors d’une conversation avec Screen Rant. « Parce que si vous ne le faites pas, vous manquez une formidable opportunité d’impliquer cette communauté et d’obtenir son soutien. Si vous vous trompez, ils ne viendront pas soutenir le film. Je voulais vraiment que ce soit une représentation de haut niveau de la pêche à la mouche.

Réparer la ligne a reçu le Valor Award au Festival international du film de San Diego 2022, les premières critiques louant le film pour ses performances et la façon dont il aborde des problèmes importants tels que le SSPT. « L’histoire de base est celle d’un Marine qui se remet de ses blessures mentales et physiques causées par la guerre, mais c’est la communauté d’individus qui fait monter l’histoire. Jeu d’acteur, scénario, musique, cinématographie, réalisation – tout est réuni « , déclare Jackie K. Cooper de jackiekcooper.com, avec Eddie Harrison de film-authority.com ajoutant, »Réparer la ligne est un regard attentif et réfléchi sur les effets du SSPT qui parvient également à faire ressortir des points plus larges sur la façon dont nous guérissons.

Réparer la ligne devrait sortir en salles le 9 juin 2023.