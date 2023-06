Le clip exclusif de Loren & Rose taquine la performance primée de Jacqueline Bisset

L’amour, la vie et l’art sont les sujets de discussion dans ce clip exclusif du drame à venir, Loren & Rose. Avec la célèbre actrice britannique et gagnante du Golden Globe Jacqueline Bisset, qui est surtout connue pour ses performances dans les goûts de Meurtre sur l’Orient Express et le 1967 James Bond sortie Casino Royale, qui donne une performance exceptionnelle, les images taquinent la relation entre les deux personnages principaux et le lien qu’ils forgeront. Découvrez notre clip exclusif de Loren & Rose dessous.







Loren & Rose suit la titulaire Rose, une actrice légendaire essayant de relancer sa carrière, et Loren, qui est une cinéaste prometteuse. Un seul repas encadre cette histoire en trois actes du lien indélébile entre Loren, une cinéaste prometteuse, et Rose, une actrice légendaire qui cherche à revigorer sa carrière. D’un déjeuner pour discuter d’une éventuelle collaboration, naît une amitié de plusieurs années entre deux personnes dont l’amour de l’art, la compréhension du chagrin et la foi dans le potentiel de la vie les guident à travers les difficultés et les transformations personnelles et créatives.

Jacqueline Bisset joue dans Loren & Rose aux côtés de Kelly Blatz (Prom Night, l’amour par noyade), le duo démontrant une alchimie à la fois authentique et enivrante. Écrit et réalisé par le cinéaste primé Russell Brown (Moteurs de recherche, la vierge aux dents bleues), et produit par Brown et Valeria Lopez, le reste du casting derrière Loren & Rose comprend Gia Carides (Mon gros mariage grec), Paul Sand (Douce terre), Erin Cahill (Creux endormi) et Rebecca Noble (Expert : Vegas).

Loren & Rose a remporté plusieurs prix depuis ses débuts au Festival international du film de Santa Barbara

Loren & Rose a été présenté en première au Festival international du film de Santa Barbara et a remporté le prix du meilleur long métrage narratif au Festival du film d’Ojai, les prix du meilleur scénario et de la meilleure actrice au Studio City Film Festival, ainsi que le meilleur long métrage au Cinema Diverse: Palm Springs LGBTQ Film Festival. La star Jacqueline Bisset a également reçu le Lifetime Achievement Award au Santa Fe Film Festival, au Sarasota Film Festival et au Sedona International Film Festival, ainsi que le Award for Cinematic Excellence au Sonoma International Film Festival.

Loren & Rose reflète la carrière longue et variée de Bisset et a vu l’actrice réfléchir à son passage à l’écran et aux différents types de productions auxquelles elle a participé. « C’est du passé. Je regarde la liste et je pense : « J’ai fait ça. C’était intéressant, c’était ennuyeux, c’était bien. C’est du passé », a-t-elle expliqué. « Loren et Rose n’est pas une pièce commerciale, mais j’ai adoré le matériau. J’avais un instinct à propos de Russell. Je savais que ce serait un tournage court avec un petit budget, et j’aime travailler comme ça. Je n’ai pas besoin d’une grosse remorque. Je n’ai jamais aimé ça. J’ai trouvé ça effrayant, et trop comme une chaîne de montage. J’ai fait de grands projets et j’étais ravi de rencontrer de grandes stars. J’ai eu beaucoup de bonnes expériences, mais j’ai toujours su que je voulais faire du matériel plus intime, et il m’a fallu des années pour le trouver.

Loren & Rose jouera exclusivement dans les salles à partir du 23 juin à New York, en Arizona et en Louisiane. En dehors de ces États, pour une période d’une semaine seulement, vous pouvez acheter des laissez-passer pour diffuser le film sur lorenandrose.com. Vous pouvez également rejoindre la liste de diffusion ou suivre le film sur Instagram, @lorenandrosemovie. Des questions-réponses auront lieu lors de certaines projections à New York.