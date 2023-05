Le clip exclusif de l’employé du mois détaille la comédie violente de bureau

Il y a eu de nombreux grands films et séries qui expriment notre frustration collective face à la bureaucratie et à la culture de bureau, une sorte de cinéma de réalisation des souhaits de la classe moyenne. De la destruction d’une imprimante à l’escroquerie d’une entreprise en Espace de bureau et les conspirations criminelles comiques de 9 à 5 et Boss horriblesaux haïsseurs anti-entreprise de beauté américaine et Club de combatde nombreux films ont puisé dans le ressentiment et l’insatisfaction du capitalisme, en utilisant beaucoup de comédie et la violence en cours de route.





Employé du mois porte cette grande lignée dans la vidéo à la demande et le DVD le 12 mai. La comédie française sombre et drôle explore la culture de bureau inconfortable d’une entreprise de produits de nettoyage où un employé fidèle endure le marasme implacable, le comportement passif-agressif et les supérieurs offensifs et inefficaces. Lorsqu’un nouveau stagiaire intervient, les choses sombrent rapidement dans un chaos comique. Vous pouvez consulter un clip exclusif et le synopsis complet ci-dessous.

Un employé violent du mois

Le synopsis se lit comme suit :

Après avoir travaillé pour EcoClean — une entreprise de fournitures de nettoyage industriel — pendant près de 17 ans, l’employée modèle Inès pense qu’il est temps d’avoir une augmentation. Malgré les moqueries quotidiennes de ses collègues incompétents et misogynes (y compris Patrick, le propriétaire inefficace d’EcoClean), elle reste professionnelle et dévouée à la marque de l’entreprise. Quand Inès confronte Patrick à propos de son salaire, non seulement il dénigre sa demande mais lui fait une passe lubrique. La nouvelle stagiaire Mélody en est témoin et intervient pour aider, mais dans le processus, les deux femmes se retrouvent accidentellement avec du sang sur les mains. Devenant de plus en plus incontrôlables de minute en minute, Inès et Mélody doivent imaginer des solutions de plus en plus maniaques pour brouiller les pistes et nettoyer leur gâchis. « Sanglant, espiègle et comique » (Cinéphile), l’employé du mois est une aventure en milieu de travail avec un avantage mortel. Emmenée par les superbes Jasmina Douieb (Inès) et Laetitia Mampaka (Mélody), et complétée par un casting de soutien tapageur, la réalisatrice Véronique Jadin critique habilement la toxicité et la misogynie de la culture de bureau.

