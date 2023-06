Le clip exclusif de la fille d’un prisonnier trouve Brian Cox essayant de faire amende honorable

Le drame familial occupe le devant de la scène dans ce clip exclusif de Fille du prisonnier. Avec Kate Beckinsale (Monde souterrain), Brian Cox (Succession), et Tyson Ritter (Le lapin domestique, tous les rejets américains), Fille du prisonnier promet d’apporter un drame puissant sur les écrans lors de sa sortie plus tard ce mois-ci. Vous pouvez consulter notre clip exclusif de Fille du prisonnier dessous.







Fille du prisonnier a été décrit comme un drame graveleux et turbulent qui suit Max (Brian Cox) qui a reçu un diagnostic de cancer en phase terminale et a obtenu une libération pour compassion après 12 ans de prison à condition qu’il réside avec sa fille séparée, Maxine (Kate Beckinsale). En tant que mère célibataire désespérée de revenus pour élever son fils unique, Ezra (Christopher Convery), elle accepte à contrecœur mais n’a aucun intérêt à se réconcilier ou à permettre à Max d’avoir une relation avec son fils.

Pour aggraver les choses, Maxine doit également faire face au père d’Ezra, Tyler (Tyson Ritter), un toxicomane abusif qui veut plus de contrôle sur la vie de son fils. Alors que Max cherche une dernière chance de se racheter à ses yeux, ils doivent faire face à son passé sombre et violent qui revient les hanter tous.

Écrit par Mark Bacci et réalisé par Catherine Hardwicke (Crépuscule, Cabinet de curiosités de Guillermo del Toro), Fille du prisonnier stars Kate Beckinsale comme Maxine aux côtés de Brian Cox comme Max, avec le reste de la distribution, y compris Christopher Convery (La fille dans la toile d’araignée, Gotham), Jon Huertas (C’est nous), Ernie Hudson (Ghostbusters, Ghostbusters : l’au-delà) et Tyson Ritter (Prédicateur).

La fille du prisonnier promet une autre performance exceptionnelle de Brian Cox

Fille du prisonnier est sûr de se vanter d’une autre performance exceptionnelle de Brian Cox, qui a été comblé d’éloges et de récompenses pour son rôle de Logan Roy dans la série HBO acclamée par la critique Succession, qui s’est terminé avec sa quatrième saison le mois dernier. Jouant le milliardaire fondateur du conglomérat de médias et de divertissement Waystar RoyCo et le père négligent Logan Roy, le rôle de Cox dans Succession a vu l’acteur de formation classique remporter le Golden Globe Award du meilleur acteur dans une série dramatique et être nominé pour le Primetime Emmy Award du meilleur acteur dans une série dramatique.

Fille du prisonnier a eu sa première mondiale le 14 septembre 2022 au Festival international du film de Toronto 2022, et certaines des premières réactions ont été quelque peu mitigées, les performances de Cox et Beckinsale ont reçu des éloges. « La relation entre elle et Cox est un délice, avec la véritable affection que les deux commencent à avoir l’un pour l’autre bien transmise. Pourtant, Hardwick n’exagère jamais non plus avec le schmaltz », déclare Chris Bumbray de JoBlo. « Les deux personnages sont durs, et la reconstruction de la relation entre eux deux repose davantage sur le respect mutuel. Il la respecte pour sa qualité de mère et de fournisseur de soins, tandis qu’elle le respecte pour son nouvel engagement envers la sobriété et son véritable besoin d’aider la famille du mieux qu’il peut dans le temps qu’il lui reste.

Fille du prisonnier est prévu pour une sortie en salles le 30 juin 2023. Vous pouvez consulter la bande-annonce ci-dessous.