Le clip du dernier duel a Jodie Comer face à Matt Damon

Matt Damon est confronté à Jodie Comer dans un nouveau clip du prochain drame historique du réalisateur Ridley Scott, Le dernier duel. Les images nous donnent juste un aperçu des performances puissantes et intenses qui élèveront sans aucun doute le film, et sont susceptibles de susciter beaucoup d’attention lors de la saison des récompenses.

D’après le livre du même nom d’Eric Jager et sur un scénario de Nicole Holofcener, Ben Affleck et Matt Damon, Le dernier duel est un drame historique épique et stimulant qui se déroule au milieu de la guerre de Cent Ans qui explore le pouvoir omniprésent des hommes, la fragilité de la justice et la force et le courage d’une femme prête à se tenir seule au service de la vérité. Sur la base d’événements réels, Le dernier duel dévoile des hypothèses de longue date sur le dernier duel sanctionné de la France entre Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, deux amis devenus des rivaux acharnés.

Carrouges est un chevalier respecté connu pour sa bravoure et son habileté sur le champ de bataille. Le Gris est un écuyer normand dont l’intelligence et l’éloquence font de lui l’un des nobles les plus admirés de la cour. Lorsque la femme de Carrouges, Marguerite, est violemment agressée par Le Gris, une accusation qu’il nie, elle refuse de garder le silence, s’avançant pour accuser son agresseur, un acte de bravoure et de défi qui met sa vie en danger. L’épreuve de combat qui s’ensuit, un duel épuisant à mort, place le sort de tous les trois entre les mains de Dieu.

Selon le réalisateur Ridley Scott, Le dernier duel traitera de thèmes contemporains dans son cadre historique, en commentant le monde patriarcal et l’idée d’essayer de contrôler le corps d’une femme. « Nous n’apprenons rien de l’histoire », a déclaré le cinéaste. « Nous pensons que nous le corrigeons, et nous ne le corrigeons pas. Nous ne cessons de répéter ce que nous venons de faire. Donc au niveau du désordre social entre hommes et femmes, vous êtes témoin à ces moments particuliers de l’attitude masculine envers une femme, et ce n’est pas si éloigné de ce que nous sommes aujourd’hui. »

Le dernier duel voit le lauréat d’un Oscar Matt Damon (Good Will Hunting, Ford contre Ferrari) dans le rôle de Jean de Carrouges, réunissant l’acteur avec le double oscarisé Ben Affleck (Argo, chasse de bonne volonté) comme le comte Pierre d’Alençon. Adam Driver, deux fois nominé aux Oscars (Histoire de mariage, BlacKkKlansman) joue le rôle de Jacques Le Gris, ami devenu ennemi de Damon, avec la gagnante des Emmy Jodie Comer (Tuer Eve, mec libre) avec Marguerite de Carrouges. Le casting de soutien est composé de Harriet Walter, Nathaniel Parker, Sam Hazeldine, Michael McElhatton, Alex Lawther et Marton Csokas dans le rôle de Crespin. Certains des acteurs sont présentés dans des affiches de personnages intenses.

Si cela ne suffisait pas déjà à vous impressionner, le scénario est de la nominée aux Oscars Nicole Holofcener (Pouvez-vous jamais me pardonner?), Ben Affleck et Matt Damon. Le film est produit par Ridley Scott, Kevin J. Walsh (Manchester au bord de la mer), Jennifer Fox (Somnambule), Nicole Holofcener, Matt Damon, Ben Affleck avec Kevin Halloran (Ford contre Ferrari), Drew Vinton (Terre promise), Madison Ainley (Ligue des justiciers) en tant que producteurs exécutifs.

Le dernier duel a fait sa première mondiale au Festival du film de Venise le 10 septembre 2021 et devrait sortir aux États-Unis le 15 octobre 2021 par 20th Century Studios.

