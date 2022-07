Le clip des coulisses de Stranger Things voit Joseph Quinn s’entraîner pour CE moment

SPOILERS pour Choses étranges Saison 4 à suivre…

Choses étranges la star Joseph Quinn pratique ses talents de guitariste dans un nouveau clip des coulisses de Choses étranges Saison 4 Volume 2. Partagé sur Twitter via Discuter du filmQuinn démontre son affinité pour Metallica Marionnettiste en préparation pour ce moment triomphal lors de la Choses étranges Finale de la saison 4.

Bien que l’acteur n’ait pas les cheveux longs et glorieux de son personnage Eddie Munson, il compense largement par son dévouement en mettant à l’épreuve ses talents de déchiqueteur de guitare pour le plaisir de notre divertissement. Heureusement, l’engagement de Quinn a payé massivement, car le moment où Marionnettiste explose dans The Upside Down afin de distraire l’esprit de la ruche, les chauves-souris sont rapidement devenues un favori des fans – tout comme Eddie Munson lui-même.

Quinn a également révélé depuis que, bien que ses efforts soient incontestables car il jouait lui-même la majorité de la musique, il n’était pas tout à fait capable de clouer le meilleur solo. « J’ai eu beaucoup de chance car je joue depuis que je suis jeune », a déclaré l’acteur. « J’ai eu énormément de temps libre, mais quand j’ai lu le scénario, je suis allé acheter la guitare et J’ai commencé à m’entraîner de manière maniaque. Le solo, ce n’était pas moi. Je ne suis pas un guitariste de heavy metal, alors nous avons fait venir ce brillant virtuose. Mais le reste, j’ai pu filmer.

Eddie Munson est rapidement devenu un Choses étranges Favori des fans

Bien qu’Eddie ait fait le sacrifice ultime pour sauver ses amis et la ville de Hawkins, une pétition a maintenant été lancée pour ramener le personnage d’entre les morts pour Choses étranges Saison 5. Plus de 43 000 Choses étranges les fans ont ajouté leurs signatures, appelant les Duffer Brothers à trouver un moyen de ressusciter Eddie et de lui permettre de participer à la cinquième et dernière saison.

Grâce au moment Metallica et à la performance de l’acteur Joseph Quinn, la disparition d’Eddie a laissé un mauvais goût dans la bouche de Choses étranges Ventilateurs. Quinn, cependant, pense que l’arc d’Eddie est terminé, car nous voyons le personnage passer d’un étranger effrayé à un héros qui sauve le monde.

« C’est une histoire de rédemption », a expliqué Quinn. « Je pense qu’il est complètement hanté par son incapacité à faire quoi que ce soit pour sauver Chrissy et à quel point il était impuissant à ce moment-là. Et évidemment, être blâmé pour ce meurtre est dévastateur et ensuite devoir se cacher. … puis à un moment donné dans l’épisode 8, un interrupteur bascule et il décide qu’il va faire ses preuves. »

Bien qu’il soit hautement improbable qu’Eddie soit ramené à la vie, les frères Duffer ont maintenant révélé (entre autres détails) que son sacrifice aura « d’énormes répercussions » parmi les membres survivants du gang Hawkins.

Avec une distribution d’ensemble qui comprend Winona Ryder, David Harbour, Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Maya Hawke, Priah Ferguson, Brett Gelman, Matthew Modine et Paul Reiser, Choses étranges La saison 4 est désormais disponible sur Netflix dans son intégralité.