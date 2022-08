Le clip Deepa & Anoop de Netflix révèle un aperçu de l’émission animée pour enfants de Mattel

La première série animée de Mattel basée sur une propriété intellectuelle originale arrive sur Netflix ce mois-ci, et 45secondes.fr peut lancer en exclusivité un clip officiel de la série. Doublé Deepa et Anoopla série vient du célèbre animateur de Bollywood Munjal Shroff (Raccourci Safari), l’écrivaine accomplie Lisa Goldman (Contes de dragons) et la productrice primée Heather Kenyon (Doki Aventures). Il devrait commencer à diffuser le 15 août 2022, et vous pouvez regarder le nouveau clip ci-dessous, qui présente le duo titulaire discutant des empreintes de pattes et des empreintes de mains.

Deepa et Anoop met fortement l’accent sur l’héritage indien de Deepa, y compris 18 performances de chansons et de danses originales, dont beaucoup sont présentées dans la tradition de Bollywood. Son casting comprend des doubleurs d’origine indienne, dont Pavan Bharaj dans le rôle de Deepa, Veena Sood (La zone de crépuscule) comme Naani-ji, et Ana Sani (Le bus scolaire magique) en tant que maman. Vous pouvez lire le synopsis officiel de l’émission ci-dessous.

La série colorée et musicale suit les aventures de Deepa, sept ans, et de son meilleur ami Anoop, un bébé éléphant d’une demi-tonne qui change de couleur. Le duo dynamique, des « concierges amusants » autoproclamés, rend tout plus grand, plus grand et plus merveilleux pour les clients de Mango Manor, le bed and breakfast géré par la famille multigénérationnelle de Deepa. Avec un numéro de Bollywood dans chaque épisode, Deepa crée de la musique, de la gaieté et de la malice tout en travaillant avec le turbulent Anoop pour résoudre les problèmes les plus simples avec les solutions les plus imaginatives.

Deepa et Anoop enseignent aux enfants d’âge préscolaire l’importance de l’amitié

Marque établie depuis de nombreuses décennies, Mattel est devenue très connue pour ses produits dans le rayon des jouets, dont beaucoup ont inspiré des films et des émissions de télévision. Divers films d’animation, films spéciaux et courts métrages ont donné vie à une variété de marques Mattel, telles que Barbie, Maîtres de l’univers, Thomas et ses amis, Polly pocket, Monstre élevé, Sam le pompier, Bob le bricoleuret Roues chaudes. Cependant, Deepa et Anoop sera la première série animée de Mattel entièrement basée sur une histoire originale avec des personnages originaux.

« Alors que Mattel est bien connu pour développer du contenu de divertissement basé sur nos marques préférées des fans, nous sommes ravis de nous associer à Netflix pour offrir au public une toute nouvelle série réconfortante basée sur la propriété intellectuelle originale », Fred Soulie, vice-président senior et directeur général de Mattel Television, a déclaré dans un communiqué. « Plus tard cet été, les fans seront ravis de voir Deepa et sa meilleure amie Anoop relever des défis passionnants et diriger des numéros musicaux colorés qui illustrent l’importance de l’amitié. Deepa et Anoop est sûr d’avoir un impact sur le public à l’échelle mondiale.





Christopher Keenan, vice-président senior de la création chez Mattel Television, a ajouté : « Nous avons eu la chance de travailler aux côtés des meilleurs conseillers et consultants à chaque étape de Deepa et Anoopdéveloppement. Notre espoir est que le jeune public du monde entier trouvera cette série réconfortante aussi authentique que relatable. Nous ne pourrions pas être plus fiers ou excités que Deepa et Anoop est la première série originale de Mattel basée sur une toute nouvelle IP.

La première saison de la série animée comprendra 11 épisodes de 30 minutes et deux émissions spéciales de 22 minutes. Deepa et Anoop devrait commencer à diffuser le 15 août 2022 sur l’application Netflix et via Netflix.com.