Le clip de première vue de l’auditeur de Steve Buscemi met en lumière les travailleurs de la ligne d’assistance

Walk Meuble de salle de bain - hoedic l80 en teck

Un très beau meuble de salle de bains en teckDes lignes très droites pour ce meuble de salle de bain en teck. Il permet d'accueillir une vasque à poser. Le teck clair apportera de la chaleur et de la lumière à votre pièce. Vous pouvez jouer les contrastes des matières et des couleurs en associant à ce meuble en teck naturel une vasque en marbre noir : effet garanti. Consulter notre gamme de vasques en marbre à la rubrique vasque. Pour une plus grande facilité d'ouverture, ce meuble de salle de bain en teck est doté de 2 tiroirs montés sur glissières métalliques. Vasque, galets et robinetterie non fournis.En option : Miroir L.80 x H.65 cm. DISPONIBLE EN SUR-MESURE Ce meuble est disponible en sur-mesure, vous pouvez modifier, la longueur, la profondeur ou la hauteur. Il faut compter un délai d'approvisionnement de 4 mois à 4.5 mois. Dimensions : L80 x P55 x H78 cmLe bandeau en façade fait 6cm.Les tiroirs font en longueur 36cm, en profondeur 32cm et en hauteur 14cm.Pour facilité l'installation de votre meuble, nous vous conseillons le siphon Lineis Mini du fait de sa taille réduite. Matériaux : Teck massif : structure, plateau, façade.Placage teck : coté, fond. Couleur et finition :Teck brutCallSend SMSAdd to SkypeYou'll need Skype CreditFree via Skype