Le clip de la saison 2 de The Witcher révèle l’entraînement intense de Ciri

La deuxième saison de Le sorceleur est presque à nos portes, et alors que Netflix se prépare à sortir les nouveaux épisodes, la plate-forme propose à nouveau des friandises « Witchmas » pour les fans, dont la première est arrivée aujourd’hui sous forme de clip d’un nouveau regard sur la formation de Ciri à Kaer Morhen. Le clip, choisi par les fans lors d’un sondage sur les réseaux sociaux par The Law of Surprise, a été partagé sur Le sorceleurcompte Twitter officiel de, et a révélé que Ciri est sur le point de prendre une bonne part de coups dans le prochain retour de la série fantastique dirigée par Henry Cavill qui revient à la fin de la semaine.

Le tweet déclare : « On dirait que vous avez choisi… judicieusement. Profitez de la première des nombreuses friandises #Witchmas ! » avec le clip de 67 secondes montrant Ciri devant exécuter un gant et prenant une ecchymose dans le processus. Vous pouvez consulter le clip ci-dessous.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Fans de Le sorceleur ont reçu un certain nombre de cadeaux de Noël en avance cette année, avec de nombreuses annonces faites lors de nombreux événements au cours des derniers mois révélant ce qui va venir de Netflix sorceleur Univers. La série a déjà été renouvelée pour une troisième saison, ce qui, compte tenu de la popularité de la série, n’a surpris personne, mais en plus de cette annonce, de nombreuses retombées supplémentaires se dirigent également vers nous. Parallèlement à la première saison de l’émission, un documentaire de fabrication a également été publié, et le film d’animation Le sorceleur : le cauchemar du loup a également été ajouté cette année.

Ensuite, nous avons l’avenir de la franchise, qui comprend la série d’action en direct prequel Le sorceleur : Origine du sang, un deuxième film d’animation faisant suite au succès de la Le cauchemar du loup film, et il y a même un spin-off centré sur l’enfant à venir, bien que la façon dont celui-ci va fonctionner dans le contexte de la série soit actuellement inconnue. Plus important encore, le plan de la showrunner de la série Lauren Schmidt Hissrich pour l’émission phare, qui semble être un plan de sept saisons.

Discutant de la contribution de l’acteur Henry Cavill au personnage de Geralt de Rivia, Hissrich a récemment révélé que l’acteur essayait souvent de trouver comment faire ressortir le meilleur du personnage à l’écran. S’adressant au Hollywood Reporter, elle a déclaré: « Beaucoup de notes qu’il m’envoyait concernaient le dialogue de Geralt – pourrait-il, tout d’abord, en dire plus. Tout le monde est sorti de la première saison en riant et en aimant la fureur de Geralt. Mais Henry disait que lorsque vous lisez les livres, vous passez beaucoup de temps dans la tête de Geralt. Alors, comment pouvons-nous mettre cela sur la page ? Pendant ce temps, je voulais raconter l’histoire de lui devenant une figure paternelle de Ciri. Donc, ces deux choses se sont merveilleusement fusionnées. Il s’ouvre pour que Ciri lui fasse confiance, en exprimant davantage son esprit et son cœur. »





Avec Cavill apparemment heureux de continuer le rôle aussi longtemps que la série se déroule, et le matériel source ne manque certainement pas, il semble Le sorceleur est là pour rester encore un certain temps, ce qui ne peut être qu’une bonne chose pour les fans de la franchise. Le sorceleur la saison 2 commence à être diffusée sur Netflix le 17 décembre.





Wolf Review: George MacKay et Lily-Rose Depp explorent les impulsions animales Un jeune homme (George MacKay) atteint d’un trouble de l’identité d’espèce est interné dans un asile barbare à Wolf.

Lire la suite





A propos de l’auteur