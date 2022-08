Le clip de gameplay le plus récent pour Kirby’s Dream Buffet sur la Nintendo Switch a clairement indiqué que la date de sortie du jeu est le 17 août

Nintendo a révélé la date de sortie de Kirby’s Dream Buffet dans la vidéo la plus récente du jeu, et elle arrive beaucoup plus tôt que prévu. Avec Kirby obligé de consommer des desserts pour son plus grand plaisir après avoir été rétréci par la Dream Fork, Kirby’s Dream Buffet est une exclusivité Nintendo Switch avec un accent multijoueur.

Battle Royale, Minigame et Race sont les trois modes de jeu disponibles dans Kirby’s Dream Buffet. Les concurrents parcourent les niveaux tout en consommant autant de fraises que possible pendant la course. Ils utilisent également les pouvoirs de copie pour vaincre leurs adversaires et attraper autant de collations que possible.

Le joueur en tête aura l’avantage car le vainqueur de chaque course est le Kirby qui a mangé le plus de fraises. Après tout, la ligne d’arrivée comporte plusieurs assiettes de fraises. Un mini-jeu mangeant des fraises est également impliqué, bien que les joueurs aient plus de chances de se battre pour la nourriture pendant ces jeux car ils se déroulent dans des espaces clos.

Bien qu’il y ait des combats d’arène dans Battle Royale, une approche plus agressive est préférée car elle peut pousser les adversaires hors de la scène et attraper leurs fraises.

Kirby’s Dream Buffet a reçu une date de sortie floue « Été 2022 » en juillet. Cependant, le jeu était plus près d’être terminé qu’on ne le croyait peut-être au départ.

Le jeu Nintendo Switch Kirby’s Dream Buffet sera mis en vente au prix de 13,49 € le 17 août, selon une nouvelle bande-annonce publiée sur la chaîne YouTube officielle de la société. Bien que le prix en dollars de Kirby’s Dream Buffet n’ait pas été divulgué, sur la base du taux de conversion de la livre sterling, il coûtera probablement environ 15 €.

En plus de remplir Kirby, les fraises ont un autre objectif. Dépenser des fraises en dehors des matchs débloquera des récompenses. Il existe également des friandises et des piédestaux avec des images de personnages Kirby qui peuvent être utilisés comme point de départ au début d’une bataille. Celles-ci impliquent des costumes et des couleurs pour les différents Kirby, dont certains rappellent les possibilités de personnalisation des costumes des personnages dans Fall Guys.