Le clip de combat de Shang Chi révèle les connexions Black Widow et Iron Man 3

Un nouveau regard spécial sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux regorge de plusieurs camées surprenants, et l’un d’eux provient de Marvel’s Veuve noire. Intitulée « Ce sont des combats de bas niveau », la vidéo Special Look a récemment été publiée sur la chaîne Youtube de Marvel et présente Jade Xu, plusieurs fois championne du monde de Wushu. L’artiste martial d’origine chinoise faisait partie de la star de Scarlett Johansson Veuve noire – parmi les nombreuses veuves endoctrinées sauvées à la fin du film.

La vidéo s’ouvre sur le personnage du comédien Ronny Chieng essayant de persuader Shang-Chi de se battre dans le club de combat clandestin alors qu’il cherche sa sœur Xialing avec Katy. Ensuite, dans un bref plan, nous voyons le personnage de Xu, Helen, combattre un soldat Extremis. C’est vrai! Les résultats des tentatives infructueuses d’Aldrich Killian de créer des super soldats en 2013 Iron Man 3, les soldats d’Extremis étaient présumés morts mais sont en quelque sorte vivants. Ou au moins l’un d’entre eux l’est. Le clip se termine par un plan de la bataille d’Abomination et de Wong. Vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous.

Kevin Feige avait déjà fait allusion au camée de Xu en juillet à Veuve noire Regardez Party dire: « L’une des veuves, Jade Xu, est née en Chine et est une multiple championne du monde de Wushu. Elle pourrait même faire une brève apparition dans un futur film Marvel.. »

L’une des veuves, Jade Xu, est née en Chine et est plusieurs fois championne du monde de Wushu. Elle pourrait même faire une brève apparition dans un futur film Marvel… 👀 #BlackWidowWatchParty – Marvel Studios (@MarvelStudios) 20 juillet 2021

Alors que Jade Xu n’apparaît que pendant un bref instant, concentrons-nous sur la situation dans son ensemble, à savoir que les efforts de construction du monde de Marvel s’améliorent de plus en plus. Pourquoi? Car Xu est loin d’être le seul caméo du film. Shang Chi et la légende des dix anneaux est rempli de plusieurs retours en arrière inattendus dans les films Marvel passés, et cela ne fait que s’améliorer. Shang Chi n’est pas l’histoire d’origine habituelle séparée de la chronologie principale de MCU. La scène de mi-crédits laisse entendre que Shang-Chi et les Dix Anneaux joueront un rôle important dans la phase quatre du MCU. Surtout la Guerre Multiversale.

De plus, avec le retour de Tim Roth en tant qu’Abomination et de Ben Kingsley en tant que Trevor Slattery, Marvel semble embrasser son passé. Selon le réalisateur, Destin Daniel Cretton, ces personnages ne sont pas intégrés au film sans raison, ils seront explorés plus avant dans les prochains projets de Marvel. Cretton a dit à ComicBook,

« Beaucoup de ces personnages qui apparaissent un peu dans notre film sont là pour une raison et sont là pour des raisons qui restent à découvrir, que ce soit à travers notre film ou d’autres films qui sortent. »

De plus, un teaser récent a présenté Shang-Chi comme « le nouveau vengeur de Marvel », indiquant qu’il deviendra un acteur majeur du MCU. Shang-Chi et la légende des dix anneaux sorti dans le monde entier le 3 septembre et est salué comme une entrée spectaculaire dans la filmographie en constante évolution de Marvel.

Réalisé par Destin Daniel Cretton et mettant en vedette Simu-Liu, Tony Leung, Fala Chen, Michelle Yeoh, Awkwafina et Benedict Wong, le film est un incontournable pour tous les fans de Marvel. Quant à ceux qui ne sont pas encore prêts à partir, ils devront attendre 45 jours avant Shang-Chi et la légende des dix anneaux fait ses débuts sur Disney+.

Sujets : Shang-Chi, Black Widow, Iron Man 3