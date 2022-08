Le clip de Clerks III a Randal en train de tracer son film d’arrêt rapide

Un nouveau clip est sorti pour Commis III. Officiellement, la suite sortira en salles avec l’aimable autorisation de Lionsgate et Fathom Events en septembre, et la promotion se poursuit à mesure que nous nous rapprochons de la date de la première. Il suit Randal Graves (Jeff Anderson) complotant un film à faire sur sa vie en tant que commis Quick Stop avec l’aide de son collègue et meilleur ami Dante Hicks (Brian O’Halloran). Les deux rassemblent des idées pour leur film dans le nouveau clip, que vous pouvez voir ci-dessous.

Dans le clip, Randal décrit comment il prévoit de remplir son film avec beaucoup de choses que lui et Dante avaient vues et faites au Quick Stop au fil des ans. Les deux événements de référence alors vus dans l’original Greffiers film comme exemples de moments qui feraient des scènes drôles. Randal nomme jouer au hockey sur le toit, l’un des moments les plus mémorables de Greffierscomme quelque chose qu’il veut incorporer.

« C’est mon film, donc je veux écrire sur les choses que je fais », a déclaré Randal. « Comme la façon dont nous avons joué au hockey sur le toit. Je n’ai jamais vu cela dans un film ou une émission de télévision, même si c’est juste putain de pratique. »

Après que le duo ait parlé de quelques idées supplémentaires, Elias (Trevor Fehrman) leur a recommandé de faire des personnages de Jay (Jason Mewes) et Silent Bob (Kevin Smith) dans le film. Bien que nous puissions être sûrs qu’il changera d’avis, Randal revient avec cette réponse :

« C’est l’idée la plus stupide que j’aie jamais entendue. »

Commis III plonge profondément dans la méta-comédie en reflétant la façon dont le scénariste-réalisateur Kevin Smith avait également réalisé un film à Quick Stop alors qu’il y travaillait en tant qu’employé à l’époque. Il y aura de nombreux méta-moments auxquels les fans s’attendront, comme recréer différentes scènes qui ont été montrées dans le premier Greffiers film. Randal a eu l’idée de faire le film après avoir subi une crise cardiaque presque fatale, une autre idée qui a été incorporée dans le scénario après que Smith ait été inspiré par sa propre crise cardiaque réelle.

Des acteurs majeurs de la franchise reviennent également pour aider à conclure la trilogie. Rejoindre Smith, Jason Mewes, Jeff Anderson et Brian O’Halloran du film original sont Marilyn Ghigliotti en tant qu’ex-petite amie de Dante Veronica et Scott Schiaffo en tant que représentant de la gomme Chewlie. Rosario Dawson et Trevor Fehrman de Commis II aussi revenir. Il y a de fortes chances qu’il y ait bien d’autres surprises en réserve.

Commis III sortira en salles du 13 au 18 septembre. Vous pouvez trouver plus d’informations sur sa sortie en visitant le site officiel du film.